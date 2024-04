video suggerito

La designazione arbitrale di Inter-Torino è una novità assoluta in Serie A: terna interamente femminile A dirigere il match del Meazza sarà Maria Sole Ferrieri Caputi che avrà come assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. In campionato non era mai successo ma una designazione del genere era già capitata in altre due occasioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una terna arbitrale interamente femminile. È la prima volta che una designazione del genere si verifica in Serie A: il debutto avverrà in un tempio del campionato italiano, lo stadio Meazza di San Siro che ospita il match tra l'Inter (che ha conquistato lunedì scorso lo scudetto nel derby) e il Torino in programma domenica 28 aprile alle 12:30. A dirigere il match sarà Maria Sole Ferrieri Caputi che avrà come assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti.

I precedenti in Serie B e in Coppa Italia

Novità in assoluto per il massimo torneo tricolore ma la squadra di fischietti così composta è stata già vista all'opera in altre occasioni: in Serie B e in Coppa Italia. Il primo caso risale al dicembre 2022, in occasione di Frosinone-Ternana (uno degli incontri del Boxins Day dei cadetti). Il secondo, invece, è più recente e fa riferimento alla scorsa stagione: a gennaio 2023, per gli ottavi di Coppa Italia giocati al Maradona, fu la stessa schiera di arbitri a occuparsi dell'incontro del Napoli di Luciano Spalletti (eliminato dalla competizione tricolore ma vincitore dello scudetto al termine della stagione) e la Cremonese.

La carriera dell'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi

In questa stagione sono 15 le partite dirette dall'arbitro Ferrieri Caputi: 6 in Serie A, 8 in Serie B e 1 a livello internazionale (match di qualificazione agli Europei Under 21); 168 invece quelle elencate nel bilancio complessivo della carriera. Quanto ai provvedimenti disciplinari, non lesina cartellini: 82 i calciatori ammoniti, 1 espulso, 7 i rigori assegnati. Quest'anno, nel massimo campionato italiano, il direttore di gara livornese si è visto in campo alla prima giornata (Fiorentina-Lecce 2-2, 27 agosto 2023), all'ottava (Frosinone-Verona 2-1, 8 ottobre 2023), all'undicesima (Torino-Sassuolo 2-1, 6 novembre 2023), alla sedicesima (Fiorentina-Verona 1-0, 17 dicembre 2023), alla diciannovesima (Frosinone-Monza 2-3, 6 gennaio 2024), alla ventesima (Lazio-Lecce 1-0, 14 gennaio 2024).

Le altre designazioni designazioni della 34ª giornata di Serie A



La 34a giornata di Serie A si apre domani, venerdì 26 aprile con Frosinone-Salernitana e si chiude lunedì 29 aprile con Genoa-Cagliari. Di seguito tutte le altre designazioni oltre a Inter-Torino:

venerdì 26, ore 20.45 – Frosinone-Salernitana Fourneau di Roma

sabato 27, ore 15:00 – Lecce-Monza Santoro di Messina

sabati 27, ore 18:00 – Juventus-Milan Mariani di Aprilia

sabato 27, ore 20:45 – Lazio-Verona Massa di Imperia

domenica 28 aprile, ore 15:00 Bologna-Udinese Sacchi di Macerata

domenica 28 aprile, ore 18:00 Atalanta-Empoli Fabbri di Ravenna

domenica 28 aprile, ore 18:00 Napoli-Roma Sozza di Seregno

domenica 28 aprile, ore 20:45 Fiorentina-Sassuolo Marcenaro di Genova

lunedì 29 aprile, ore 20:45 Genoa-Cagliari Dionisi dell'Aquila