Argentina derubata alle Olimpiadi, imbarazzo a Parigi: spariti orologi e gioielli dallo spogliatoio Javier Mascherano denuncia il furto di orologi e gioielli dallo spogliatoio dell’Argentina alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Imbarazzo da parte dell’organizzazione dei Giochi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Argentina furiosa dopo quanto accaduto nella prima giornata delle Olimpiadi 2024 in Francia nella partita contro il Marocco. Il Ct Javier Mascherano non ha usato mezzi termini per definire quanto successo. L'ex Barcellona ha fortemente criticato la conduzione di gara da parte dell'arbitro che ha annullato il gol del pari dopo un'ora e venti e con uno stadio vuoto dato che tutti pensavano che la partita fosse finita. Mascherano ha denunciato pesanti episodi accaduti proprio alla vigilia di queste Olimpiadi e che avrebbe dovuto far infuriare l'Argentina.

"Ieri alcune persone sono entrate durante i nostri allenamenti e ci hanno derubato– spiega -. A Thiago Almada mancavano l'orologio e gli anelli. È successo ai Giochi Olimpici, e noi non abbiamo voluto dire nulla. Non intendiamo che ci avvantaggino in alcun modo, ma non ci prendiamo nemmeno per il c**o come hanno fatto oggi". Mascherano è stato durissimo come riportato da TyC Sports, aggiungendo che "gli effetti personali di Almada sono stati sottratti mentre il giocatore faceva la doccia".

Mascherano denuncia i furti accaduti durante gli allenamenti dell'Argentina

Episodio gravissimo considerando che siamo all'inizio di queste Olimpiadi e la sicurezza dovrebbe essere ai massimi livelli. Imbarazzo generale da parte dell'organizzazione che di certo non si aspettava questo proprio al via della manifestazione. Oltre a questo è chiaro che poi il CT dell'Argentina si sia soffermato sull'episodio surreale che ha contraddistinto la partita contro il Marocco nell'esordio ai Giochi: "Per un'ora e 20 stavano rivedendo una giocata, non so cosa sia successo – ha sottolineato -. Non credo di giocare tre minuti dopo un'ora e mezza. È un casino. La partita è stata sospesa per motivi di sicurezza".

Lo sfogo di Otamendi su quanto accaduto contro il Marocco

Mascherano non ci sta e sottolinea come non abbia mai visto qualcosa del genere: "Non è un torneo di quartiere, sono le Olimpiadi– spiega ancora -. Come faranno a fermare il gioco sette volte nel secondo tempo perché qualcuno entra in campo… ", ha concluso l'ex giocatore del Barcellona. Nicolás Otamendi, uno dei tre maggiori rappresentanti dell'Argentina a Parigi, ha poi rincarato la dose: "È un errore storico. Una cosa del genere non è mai accaduta – aggiunge -. Il Marocco non voleva giocarsela e nemmeno lo abbiamo fatto. Abbiamo aspettato un'ora e quaranta ma nessuno ci ha detto niente perché siamo ai Giochi Olimpici". L' Argentina ora avrà l'obbligo di vincere sabato 27 luglio contro l'Iraq.