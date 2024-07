video suggerito

Argentina-Marocco alle Olimpiadi è uno scandalo: petardi in campo e gol annullato al VAR dopo un’ora Tensione alle stelle durante la partita del torneo maschile di calcio alle Olimpiadi 2024 di Parigi tra Argentina e Marocco. La Seleccion fa 2-2 dopo 16 minuti di recupero scaturendo un’invasione di campo. L’arbitro, dopo la fuga dei calciatori negli spogliatoi, però non fischia la fine ravvisando posizione di fuorigioco. Il gol viene annullato quasi un’ora e venti dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Argentina prima pareggia 2-2 contro il Marocco grazie al gol segnato da Medina al sedicesimo minuto di recupero del secondo tempo ma poi il gol viene annullato dal VAR un'ora e venti minuti dopo. Caos alle Olimpiadi 2024 in Francia nella prima giornata del torneo maschile di calcio. La rete della Nazionale di Mascherano crea il caos allo stadio di Saint Etienne dopo che alcune persone hanno lanciato oggetti e petardi contro la panchina della Seleccion prima di fare invasione di campo. Una situazione incredibile che porterà l'Argentina a rientrare di corsa negli spogliatoi. Il gol è però arrivato dopo una carambola incredibile e una serie di batti e ribatti che sicuramente avevano bisogno di una revisione al VAR.

Cosa non accaduta proprio per via della tensione che si è generata in campo. E allora in attesa delle dovute verifiche il risultato di 2-2 non viene omologato dato che l'arbitro non aveva nemmeno fischiato la fine. Così dopo più un'ora le squadre vengono richiamate a rientrare in campo per terminare ciò che restava della partita e soprattutto consapevoli che il gol di Medina rischiava di essere annullato dal VAR per fuorigioco. E così è stato con il Marocco che ha potuto festeggiare questa incredibile vittoria per 2-1 quattro ore dopo il fischio d'inizio. Ma le polemiche sono state e saranno tante dopo quanto accaduto.

Cos' è successo tra Marocco e Argentina e perché il risultato è stato confermato dopo più di un'ora

Il tutto è degenerato proprio nell'ultimo minuto di recupero dopo il gol allo scadere di Medina. I giocatori dell'Albiceleste erano ovviamente in festa dopo la rete ma i tifosi marocchini presenti al Geoffroy-Guichard Stadium hanno reagito male. Diversi oggetti sono volati in campo e i tifosi sono entrati sul rettangolo verde mentre un petardo è stato lanciato verso la panchina argentina, spingendo i giocatori di Mascherano a tornare rapidamente negli spogliatoi.

Così in fretta che non è arrivato il fischio finale. Sul sito ufficiale dei Giochi Olimpici l'incontro appariva infatti subito come “interrotto”. Gli arbitri inizialmente si sono presi tempo dovendo verificare la validità o meno del gol di Medina prima di ufficializzare il risultato. Alla fine al VAR è stata ravvisata un'azione di fuorigioco che ha portato l'annullamento della rete. La partita è così ricominciata sul punteggio di 2-1 che è stato anche il punteggio finale del match.

Tensioni sugli spalti già durante l'inno dell'Argentina

Fin dall'inizio allo stadio si respirava un clima di grande tensione. Durante l'inno argentino infatti il pubblico ha fischiato tantissimo la Seleccion in quel momento. La sconfitta dei transalpini nella finale dei Mondiali in Qatar nel 2022 ma soprattutto i cori razzisti contro la Francia ascoltati dopo la vittoria della Copa America da parte dell'Argentina, hanno inasprito i rapporti tra le due Nazionali. E questo si è riversato anche alle Olimpiadi 2024 che si svolgono proprio a Parigi.

Perché l'arbitro non ha subito convalidato il risultato e cosa è accaduto dopo

Sono stati tanti fin da subito i dubbi sulla validità del gol e sulla possibilità che l'arbitro avesse fischiato o meno la fine della partita. Dopo essere scappati negli spogliatoi i giocatori sono poi usciti di nuovo per riscaldarsi e terminare gli ultimi minuti della partita. L'arbitro nel frattempo ha esaminato l'azione al VAR e lo scenario che si è prefissato era il seguente: se non fosse stato convalidato il gol si sarebbero giocati altri tre minuti, se invece il gol fosse stato regolare allora la partita sarebbe finita.

La FIFA dal canto suo avrebbe voluto che il direttore di gara fischiasse la fine della partita mentre l'arbitro ha insistito nel voler rivedere l'azione. Il gol è stato di fatto annullato dopo un'ora e venti minuti e la partita si è giocata per gli ultimi tre minuti fino al triplice fischio ufficiale.

Il fuorigioco che ha portato all'annullamento del gol.

Alcuni tifosi hanno deciso di abbandonare lo stadio, altri sono rimasti

Sta di fatto però che dopo la corsa negli spogliatoi da parte della Seleccion, diversi tifosi erano confusi non sapendo se la partita dovesse riprendere o meno. Alcuni hanno invece pensato bene di abbandonare lo stadio temendo che la situazione potesse degenerare. Ciò che è certo è che nessuno si sarebbe mai aspettato che la prima giornata della fase a gironi del torneo maschile di calcio alle Olimpiadi potesse partire in questo modo con grandissime tensioni in campo. Alla fine gli ultimissimi minuti della partita si sono giocati in uno stadio vuoto dato che la maggior parte del pubblico pensava che non si sarebbe più ripreso il gioco.