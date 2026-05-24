A Londra si può fare il bagno nel Tamigi, dopo 6 anni di lavori apre il primo sito di balneazione ed è gratis

Il Tamigi versione spiaggia sembra una scena improbabile e invece è diventato realtà. Dopo sei anni di lavori e controlli, a Londra apre il primo sito balneabile gratuito dove fare il bagno nel celebre fiume, un motivo in più per amare la capitale inglese.

Tamigi, Londra

Londra continua a essere una delle città più amate al mondo. Ogni anno accoglie milioni di turisti, tra cui moltissimi italiani, conquistati dai suoi quartieri iconici, dai musei, dai parchi e da quell’equilibrio tra storia e contemporaneità che la rende una destinazione capace di rinnovarsi continuamente. Nemmeno l’introduzione dell’ETA, il permesso elettronico necessario per entrare nel Regno Unito, ha scalfito il fascino della capitale britannica. E adesso un’altra novità promette di rendere l’esperienza ancora più particolare. Da maggio a settembre sarà infatti possibile fare il bagno gratuitamente nel Tamigi grazie all’apertura del primo sito ufficiale di balneazione sul celebre fiume londinese, un traguardo arrivato dopo sei anni di lavoro e campagne per il miglioramento della qualità delle acque.

Come il Tamigi è diventato balneabile

La nuova area balneabile si trova nel tratto del Tamigi tra Ham e Kingston, nel sud-ovest di Londra, e rappresenta il primo sito nella capitale inglese. Il riconoscimento arriva dopo un percorso iniziato sei anni fa grazie ad associazioni locali che hanno raccolto dati e studiato le acque. L’obiettivo non era soltanto ottenere un luogo dedicato alla balneazione, ma anche spingere verso un miglioramento concreto delle condizioni del fiume. I corsi d’acqua inglesi, infatti, negli ultimi anni sono stati interessati da problemi legati all’inquinamento, agli scarichi fognari, ai residui chimici e al deflusso agricolo. Proprio per questo l’assegnazione dello status di area balneabile comporta controlli più severi. Durante tutta la stagione estiva, da maggio fino alla fine di settembre, tecnici dell’Environment Agency effettueranno verifiche settimanali e preleveranno campioni d’acqua per monitorarne la qualità. I dati saranno poi pubblicati online per permettere ai bagnanti di verificare le condizioni prima di entrare in acqua.

Richmond upon Thames

Come arrivare e cosa vedere nei dintorni

Il sito balneabile di Ham e Kingston si trova in una delle zone più verdi e tranquille della città, lontano dal centro più turistico ma facilmente raggiungibile con i trasporti pubblici londinesi. L’area si trova nei pressi di Richmond e di Kingston upon Thames, quartieri molto frequentati per passeggiate lungo il fiume, piste ciclabili, spazi verdi e locali affacciati sull’acqua. Lontano dall’immagine della Londra più caotica, questa parte della città offre infatti una dimensione più tranquilla, con ampi parchi e percorsi immersi nella natura. Una valide opzione che potrebbe conquistare chi desidera vivere la capitale in modo diverso, alternando musei e monumenti a momenti all’aria aperta.

Kingston upon Thames

Non solo Londra, i 13 nuovi siti balneabili del Regno Unito

Ma il Tamigi non è l’unico luogo a ottenere questo importante riconoscimento, da quest’anno sono tredici i nuovi siti monitorati introdotti in Inghilterra. Oltre all’area di Ham e Kingston a Londra, figurano:

Canvey Island foreshore, Essex

East Beach at West Bay, Bridport, Dorset

Falcon Meadow, Bungay, Suffolk

Granville Parade Beach, Sandgate, Kent

Little Shore, Amble, Northumberland

New Brighton Beach (east), Merseyside

Newton and Noss Creeks, Devon

Pangbourne Meadow, Berkshire

Queen Elizabeth Gardens, Salisbury, Wiltshire

River Dee at Sandy Lane, Chester, Cheshire

River Fowey in Lostwithiel, Cornwall

River Swale in Richmond, Yorkshire

L’ampliamento delle aree balneabili punta non soltanto a offrire nuovi spazi per nuotare, ma anche a migliorare il monitoraggio delle acque e sostenere il turismo locale. Un cambiamento che, almeno nel caso del Tamigi, segna un passaggio storico per una città che continua a reinventarsi.