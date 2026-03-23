Re Carlo inaugura il cammino costiero più lungo del mondo per attraversare a piedi tutto il litorale inglese

King Charles III England Coast Path è il percorso pedonale costiero attrezzato più lungo del mondo. Attraversa il litorale inglese e porta il nome del sovrano.

Walney

Coi suoi 2.689 miglia, pari a 4.327 chilometri, il King Charles III England Coast Path è il percorso pedonale costiero attrezzato più lungo del mondo. A crearlo è stato l'ente governativo Natural England, con l'intento di dare l'opportunità agli escursionisti di esplorare il litorale inglese al meglio. Il nome contiene un riferimento tutt'altro che casuale: l'omaggio è proprio al re di Inghilterra. Ed è stato lui stesso in persona ad inaugurare il sentiero, durante una cerimonia ufficiale: ne ha anche percorso un tratto a piedi, insieme al presidente di Natural England Tony Juniper e al ministro dell'Ambiente Emma Reynolds. Insieme al cammino, il sovrano ha aperto anche la Riserva Naturale Nazionale delle Seven Sisters, la tredicesima della King’s Series, un progetto che punta a creare 25 nuove riserve entro il 2027. "Questo cammino rappresenta un impegno duraturo per proteggere la nostra costa e migliorare l'accesso del pubblico a panorami che sono il cuore dell’identità britannica" si legge nella nota ufficiale diffusa dal Palazzo reale a proposito del King Charles III England Coast Path.

King Charles III England Coast Path: dove si estende il percorso

Il percorso nazionale si estende lungo tutta la costa inglese. Chilometro dopo chilometro, attraversa alcuni dei paesaggi più belli e variegati del Paese: si incontrano spiagge sabbiose, scogliere, saline, dune, piccoli borghi, porti e storiche città costiere. Spicca, in particolare, l'iconica distesa calcarea delle Seven Sisters nell'East Sussex, che fa anche parte di una nuova Riserva Naturale Nazionale istituita di recente sempre da Natural England. Tutti questi elementi forniscono un quadro paesaggistico che racconta non solo il territorio, ma anche le comunità che lo abitano: è quindi un viaggio a 360 gradi nella storia locale.

Shoreham by Sea

Il progetto ha avuto una lunga gestazione: ci sono voluti 18 anni per ultimarlo e arrivare finalmente all'inaugurazione. Tanti interventi sono stati fatti: al percorso costiero preesistente sono stati aggiunti oltre 1.600 chilometri di nuovi sentieri, altre zone sono state riqualificate, sono stati costruiti ponti, passerelle, tratti pedonali. Ad oggi, risulta ultimato all'80%, mentre il restante tratto dovrebbe essere completato e aperto entro la fine dell'anno. Un occhio particolare è stato dato all'accessibilità per le persone con mobilità ridotta, per permettere al maggior numero di persone di godere del sentiero. Inoltre un team di esperti ha analizzato il territorio, calcolando l'intensità delle piogge, il possibile innalzamento del mare e gli altri effetti del cambiamento climatico, per tenerne conto nel progetto e renderlo sicuro.

Bournemouth

Il tema del cambiamento climatico sta particolarmente a cuore al sovrano, che da anni si dimostra sensibile all'argomento. Ha fatto della salvaguardia dell'ecosistema una delle sue principali battaglie, anche prima di salire sul trono. Risale infatti al 14 novembre 2002 il discorso tenuto nell'Aula della Camera dei deputati alla presenza dei membri del Parlamento, deputati e senatori, dedicato all'importanza di adottare quanto prima uno stile di vita più attento e rispettoso verso la natura. Anche in occasione della Cop26, la conferenza Onu sul clima di Glasgow, ha sottolineato l'urgenza di affrontare il tema del riscaldamento globale.

Brighton

Il sentiero è organizzato in 8 aree tutte caratterizzate da una segnaletica omogenea: North East&East Coast (dal confine scozzese fino all'Humber Bridge), Lincolnshire Coast (dalla zona del Wash all'Humber), Eeast Anglia (rinomata per spiagge sabbiose e località balneari), South East (da Brighton all'estuario del Tamigi), South (da Bournemouth fino a Shoreham-by-Sea con tantissimi porti e cantieri navali), South West-Channel Coast (che corrisponde alla costa sud-occidentale del Canale della Manica, uno dei tratti di costa più popolari del Regno Unito), South West-Atlantic Coast, (da Aust sul Canale di Bristol fino a Penzance), North West (dal confine scozzese a quello gallese costeggiando il margine occidentale del Lake District).