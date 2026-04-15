Eynsford, il villaggio più bello d’Inghilterra si trova a 30 minuti da Londra

Londra è una delle più grandi metropoli d'Europa e non può assolutamente mancare in un tour della Gran Bretagna. Spesso, però, quando si organizza un viaggio oltremanica, i tempi sono così ristretti che ci si limita a visitare la Capitale e i suoi numerosissimi luoghi iconici. La cosa che in pochi sanno, però, è che non serve andare troppo lontano per ritrovarsi in un luogo da sogno che sembra essere uscito da una fiaba. È il caso di Eynsford, il villaggio definito il "luogo più bello d'Inghilterra, la cui particolarità sta nel fatto che si trova a soli 30 minuti da lonta.

Come raggiungere Eynsford

Eynsford è un incantevole villaggio del Kent, si trova nella valle del Darent ed è perfetto per coloro che durante un viaggio a Londra voglio concedersi qualche ora di totale relax. Per raggiungerlo, infatti, basta prendere un treno locale e in soli 33 minuti si raggiunge la destinazione da sogno. In alternativa si può noleggiare un'auto ma in questo caso il percorso dura poco più di un'ora. Ponti in pietra, tradizionali case in mattone e tranquilli panorami di campagna fatti di dolci colline e immensi spazi verdi: Eynsford è diventata famosa per essere un'area di eccezionale bellezza naturale, nonché il villaggio più bella della Gran Bretagna.

Eynsford

Cosa visitare nel villaggio più bello d'Inghilterra

Il villaggio di Eynsford ha una ricca storia da esplorare. Innanzitutto ospita la villa romana di Lullingstone, accanto alla quale ci sono anche il Castello di Lullingstone e il World Garden, una delle più antiche tenute d'Inghilterra. Non mancano un castello normanno, i sentieri pittoreschi e i percorsi di escursionismo e trekking. Dopo una stancante passeggiata, infine, ci sii può concedere una ricca cena in un tradizionale pub di campagna. Tra i più famosi ci sono il Plough Inn e il The Malt Shovel, entrambi con recensioni ottime. Insomma, Eynsford è un vero e proprio "paradiso" per coloro che vanno alla ricerca di tranquillità a pochi passi da Londra.