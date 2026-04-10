Giethoorn, il villaggio da fiaba senza strade: ci si muove in barca tra canali e ponti in legno

Si chiama Giethoorn ed è un suggestivo villaggio nei Paesi Bassi. Definito la Venezia Verde, non ha strade o auto, qui ci si muove tra i canali in barca, ammirando giardini fioriti e suggestivi ponti in legno.

Siete alla ricerca di un luogo davvero magico in cui trascorrere la vostra prossima vacanza? Per voi è arrivato il momento di volare nei Paesi Bassi, dove esiste un villaggio da sogno che sembra essere uscito da una favola. Si chiama Giethoorn, viene chiamata la "Venezia Verde" ed è considerata una delle cittadine più belle d'Europa: è immerso tra i giardini fioriti del Parco Nazionale Weerribben-Wieden, non ha strade o auto ma solo barchette che si muovono tra canali e ponti in legno.

La Venezia Verde dei Paesi Bassi

Il villaggio di Giethoorn si trova nella provincia olandese nord-orientale dell'Overijssel ed è diventato famoso per essere quasi completamente pedonalizzato. Occupa un'area ai margini del Parco Nazionale Weerribben-Wieden, un tempo paludosa e usata per la raccolta di torba e giunchi, ma ora diventata meta turistica amatissima da coloro che vanno alla ricerca di luoghi super Instagrammabili. Qui, infatti, non ci sono strade, ci si sposta tra i canali in barca, proprio come a Venezia, ammirando durante il viaggio meravigliosi giardini, case con il tetto di paglia, ponticelli in legno che sembrano provenire da un'altra epoca e scorci da fiaba. Nelle vicinanze, inoltre, c'è anche il Museumboerderij ‘t Olde Maat Uus, il museo agricolo che illustra la storia della regione.

Giethoorn

Come fare per raggiungere Giethoorn

La "Venezia dei Paesi Bassi" merita assolutamente una visita, soprattutto se si va alla ricerca di un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, più lento e romantico rispetto alla frenetica città. L’unico piccolo inconveniente è che per raggiungerla serve un minimo di pianificazione. Da Amsterdam, infatti, bisogna prendere un treno o un bus che fa tappa nel villaggio da fiaba: il viaggio dura poco meno di 2 ore ma, in compenso, ci si ritrova di fronte qualcosa di unico nel suo genere. In quanti sceglieranno il villaggio di Giethoorn per la loro prossima fuga romantica, magari proprio in primavera, quando i giardini in fiore sono coloratissimi?