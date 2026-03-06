Riapre Keukenhof, il parco di tulipani più grande al mondo e uno dei più belli d’Europa

Keukenhof, Lisse

Quando si pensa all'Olanda la mente viaggia subito ad Amsterdam, con i suoi canali, café e biciclette. Pochi forse sanno che a soli 35 chilometri si trova uno dei giardini più spettacolari e conosciuti del mondo: il giardino Keukenhof. Situato nei pressi della cittadina di Lisse, nel cuore della regione dei bulbi che si estende tra Leida e Haarlem, questo enorme parco botanico ogni primavera diventa un vero e proprio museo a cielo aperto. Tra viali alberati, aiuole geometriche e prati perfettamente curati, il parco si riempie di colori e profumi, attirando ogni anno migliaia e migliaia di visitatori da tutto il mondo. Per la stagione 2026, Keukenhof apre dal 19 marzo fino al 10 maggio, offrendo quindi due mesi pieni per ammirare le oltre 2000 specie di piante presenti nel giardino e assistere alla fioritura dei celebri tulipani olandesi, simbolo del paese.

La storia del gairdino Keukenhof

La storia del parco affonda le sue radici nel XV secolo, quando questi terreni erano parte della proprietà della contessa Jacqueline di Baviera. In quel periodo l'area veniva usata principalmente per coltivate erbe medicinali e ortaggi per la cucina del castello di Teylingen. Il nome stesso del giardino, Keukenhof, significa infatti "giardino della cucina". Nei secoli successivi la proprietà cambiò più volte proprietario e il paesaggio venne trasformato in un grande parco ornamentale. L'attuale progetto paesaggistico fu realizzato nel XIXesimo secolo dagli architetti Jan David Zocher e Louis Paul Zocher. Fu però solo nel 1949 che alcuni orticoltori decisero di trasformare parte della proprietà in un'area di esposizione permanente di fiori primaverili e il parco aprì ufficialmente al pubblico nel 1950.

Keukenhof, la primavera per eccellenza

Ogni anno gli orticoltori di Keukenhof piantano a mano 7 milioni di bulbi su 32 ettari, che fioriscono poi a partire da marzo creando uno spettacolo visivo davvero sorprendente, un vero e proprio mosaico floreale. Keukenhof è il più grande parco di fiori di bulbo al mondo, ma offre molto più di questo: ci sono 2500 alberi di 87 specie diverse, un lago centrale, diversi canali, fontane ornamentali e numerosi padiglioni dedicati alle esposizioni floreali.

Uno dei punti più iconici è sicuramente il mulino a vento storico, sul quale è possibile salire per ammirare dall'alto il panorama dei campi fioriti che circondano il parco. Non mancano neanche installazioni artistiche e sculture contemporanee sparse lungo i vari sentieri. C'è inoltre un labirinto in cui è possibile giocare anche con i bambini, visitare la fattoria degli animali, scoprire l’evoluzione della produzione dei tulipani nel Giardino Storico, dove si trova il busto di Carolus Clusius, che per primo praticò la coltivazione scientifica dei tulipani in Olanda. Ci sono, inoltre, anche diversi giardini tematici come il Giardino dell'amore, quello sensoriale per stimolare olfatto e tatto e il più moderno Beach garden, provvisto addirittura di spiaggia e palme.

Riapertura, biglietti e orari

Il parco di Keukenhof riapre il 19 marzo e rimarrà aperto per i due mesi della fioritura, quindi fino al 10 di maggio. In questo periodo ci sarà una forte affluenza di turisti, ed è quindi consigliabile acquistare i biglietti in anticipo sul sito online del parco; i prezzi online sono inoltre più bassi, 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini tra i 4 e i 17 anni.