Dove ammirare la fioritura di tulipani più grande d’Italia: il parco sta per riaprire al pubblico

Parco Giardino Sigurtà

Il Parco Giardino Sigurtà si trova a Valeggio sul Mincio: è un luogo incantato che sembra uscito da una fiaba dove ammirare la fioritura dei tulipani. Il parco nei mesi in cui questi fiori si esprimono al massimo della loro bellezza, si riempie di colori e profumi, attirando tantissimi curiosi. È un modo per trascorrere in modo diverso una bella giornata di sole primaverile: nel verde, circondati da 60 ettari di natura. L'anno scorso, il giardino ha registrato 450mila ingressi. La nuova stagione 2026 sta per cominciare: le porte si riapriranno sabato 7 marzo 2026, dopo la pausa invernale. Il Parco Giardino Sigurtà è pronto ad accogliere i visitatori e a dare ufficialmente il via al Festival di Tulipanomania, la fioritura di tulipani più importante d’Italia.

Cosa è Tulipanomania

Tulipani, ma non solo: il Parco Giardino Sigurtà ospita tantissime altre varietà di fiori, che contribuiscono a renderlo un luogo di rara bellezza, a testimonianza della forza esplosiva della natura. Ci sono prati colmi di narcisi, muscari, giacinti, forsizie. Poi tra metà marzo e maggio arrivano i tulipani (oltre un milione) di tutti i colori nei viali, nelle aiuole e attorno ai laghetti. È il periodo dell’amatissimo Festival di Tulipanomania che celebra in grande stile la primavera.

L'evento ideato e curato da Giuseppe Sigurtà, Amministratore Delegato del Giardino, non è una semplice mostra floreale: basti pensare che negli anni precedenti ha ricevuto premi prestigiosi come il titolo di Miglior Festival di Tulipani del mondo (2022) e il World Tulip Innovation Award (2024). Questi riconoscimenti hanno sancito quanto questo evento sia di spicco al di là del panorama nazionale: dietro c'è una lunga fase di studio agronomico e botanico, affiancato da una ricca programmazione per intrattenere il pubblico.

Parco Giardino Sigurtà

La programmazione di eventi al Parco Giardino Sigurtà

Nell'edizione 2026 torna innanzitutto lo Show Garden: un percorso di isole cromatiche con 200 varietà di tulipani e tante installazioni posizionate su tutta la superficie. Spazio a giochi di luce, aiuole galleggianti, aiuole di ultima generazione ispirate all'arte astratta, balconate, pannelli e totem. E poi panchine dove riposarsi ad ammirare il paesaggio. Quest'anno la protagonista assoluta è una varietà tardiva di allium (Gigantic Star) che si potrà ammirare solo fino a giugno. In programma anche i Sabati d'Artista: si arriva muniti di matite e pennelli e si dà sfogo alla fantasia, alla creatività, lasciandosi ispirare dal verde dei prati e dai colori dei tulipani. Sabato 4 aprile 2026, in vista di Pasqua, è in programma la Caccia alle Uova di Pasqua, un'avventura pensata per i bambini.

Parco Giardino Sigurtà

Domenica 17 maggio l'area si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere Buskers Park, evento giunto alla sua 11esima edizione: uno show di musica, magia e arte, con esibizioni dal vivo. Il 31 maggio in calendario c'è Pecoratosando, presso la Fattoria del Parco, evento dedicato alla riscoperta dell'antica arte della tosatura delle pecore della Lessinia: i visitatori potranno assistere dal vivo alla tosatura di questi ovini. Natura e Salute: sono invece le serate dedicate al benessere del corpo e della mente, con lezioni di yoga e pilates. Insomma, ce n'è davvero per tutti dal 7 marzo fino al 15 novembre, la data della chiusura stagionale che riporta il parco in una fase di cura e manutenzione, con appuntamento all'anno successivo. Il biglietto di ingresso costa 18 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi, con riduzioni e sconti per diverse categorie.