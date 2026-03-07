Riapre oggi Parco Sigurtà, uno dei giardini più belli al mondo con oltre un milione di tulipani

Il laghetto del Giardino Sigurtà con colorati tulipani galleggianti, Valleggio sul Mincio

Con l’arrivo della primavera riapre oggi, 7 marzo, il Parco Giardino Sigurtà, considerato uno dei giardini naturalistici più spettacolari d’Europa e del mondo intero. Dopo la pausa invernale, i suoi 60 ettari di prati, viali e laghetti tornano ad accogliere i visitatori con le prime fioriture della stagione, tra narcisi, giacinti e i primi tulipani che anticipano la celebre Tulipanomania. Nelle prossime settimane oltre un milione di bulbi colorerà il parco, trasformando aiuole e distese verdi in un grande mosaico primaverile, con la possibilità di ammirare anche l'originale Polirinto Sigurtà.

La storia del Parco Giardino Sigurtà

Le origini del parco risalgono al XVesimo secolo, quando il terreno era una proprietà agricola con orti e vigneti situata nelle campagne di Valeggio sul Mincio, nel Veneto. Nel corso dei secoli la tenuta cambiò più volte proprietario e nel 700 iniziò a trasformarsi progressivamente in un giardino ornamentale in stile romantico, con ampi prati, alberi e scorci paesaggistici. Il vero punto di svolta arrivò però nel 1941, quando l’imprenditore farmaceutico Carlo Sigurtà acquistò la proprietà insieme alla villa storica.

Tulipani colorati in fiore al Parco Sigurtà

Sigurtà avviò un ambizioso progetto di recupero, trasformando i terreni agricoli in un grande parco botanico e introducendo numerose specie di piante e fiori provenienti da diverse parti del mondo. Dopo anni di lavori, nel 1978 il giardino fu aperto al pubblico e da allora è diventato una delle mete naturalistiche più visitate del nord Italia, premiato a livello internazionale con il Garden Tourism Award 2023 e inserito tra i parchi più belli del mondo nel 2013.

Scalinata panoramica che conduce all’eremo del parco Sigurtà

Cosa vedere nel parco tra viali, laghetti e fioriture

Esteso su circa 60 ettari, il parco offre un paesaggio vario fatto di prati, boschi, laghetti e lunghi viali alberati. Tra i luoghi più iconici c’è sicuramente il Viale delle Rose, un suggestivo percorso lungo oltre un chilometro fiancheggiato da migliaia di rose rifiorenti che in primavera ed estate colorano il giardino, e con il quale il Parco si è fatto conoscere nel mondo. Molto amata dai visitatori è anche la Grande Quercia, un imponente albero secolare che domina uno dei punti panoramici del parco.

Il labirinto del giardino Sigurtà

Non mancano poi il labirinto, o meglio il Polirinto da un neologismo dello stesso Sigurtà, realizzato con migliaia di piante di tasso, i giardini acquatici con ninfee e fior di loto, e i laghetti popolati da carpe e tartarughe. Durante la primavera il parco diventa celebre soprattutto per la Tulipanomania, una delle più grandi fioriture di tulipani in Italia, con oltre un milione di bulbi che colorano aiuole e prati.

Giardini ad acqua con tulipani, Parco Sigurtà

Orari di apertura e prezzi dei biglietti

Per la stagione 2026 il parco è aperto tutti i giorni dal 7 marzo al 15 novembre. L’orario di visita è dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle 18, mentre nei mesi di marzo, ottobre e novembre la chiusura anticipa alle 18 con ultimo ingresso alle 17. Il costo del biglietto, acquistabile online sul sito, è di 18 euro per gli adulti, 14 euro per gli over 65 e 10 euro per i bambini tra 5 e 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 4 anni.