Campi di tulipani in Italia: da Arese a Roma, i parchi fioriti più belli da visitare nella primavera 2026

Tra le esperienze da provare con l’inizio della primavera ci sono le visite ai campi di tulipani: da Arese a Roma, fino ad arrivare a Catania, ecco quali sono i più belli e suggestivi d’Italia e i loro prezzi.

La primavera 2026 è ormai arrivata e con lei anche il desiderio di uscire di più, così da godersi le giornate sempre più calde e soleggiate. Tra le esperienze da provare assolutamente con l’inizio della bella stagione ci sono le passeggiate all’aria aperta ad ammirare le fioriture più svariate, dai ciliegi alle ortensie. Sempre più gettonati da qualche anno a questa parte sono anche i campi di tulipani, dei grandi e coloratissimi giardini che aprono tra marzo e aprile e che ogni anno diventano letteralmente il simbolo della primavera. Quali sono i più belli di quest’anno e quali sono i loro prezzi?

Al Parco Giardino Sigurtà c'è il Festival Tulipanomania

Chi si trova nel nord Italia e vuole passeggiare tra i campi i tulipani deve fare un salto al Parco Giardino Sigurtà, che in questo periodo dell’anno offre uno spettacolo naturale mozzafiato, tanto da essere considerato uno dei più belli al mondo. Si trova a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, e a partire dalla metà di marzo fino ai primi giorni di maggio ospita il Festival Tulipanomania. Qui si possono ammirare ben un milione di tulipani, oltre che narcisi, giacinti e muscari: il percorso è una vera e propria esperienza immersiva tra colori, profumi e forme. Quanto si paga il biglietto? 18 euro se si sceglie una data flessibile, 15 euro in caso di data fissa.

Festival Tulipanomania

I campi you-pick alle porte di Milano e Torino

Alle porte di Milano e Torino, per la precisione ad Arese e Grugliasco, sono stati inaugurati i campi “you-pick” dell’evento Tulipani Italiani. Pensati per accompagnare i momenti di relax o per fare da sfondo a servizi fotografici familiari, gli enormi campi di tulipani sono in continua evoluzione, basti pensare che al momento ad Arese si contano 110mila fiori, mentre a Gugliasco 70mila. Il dettaglio originale? Tutti coloro che porteranno un cestino di vimini (che verrà poi riutilizzato per la raccolta dei fiori) riceveranno 5 tulipani, mentre chi porterà una scatola piena di vecchi giornali riceverà un tulipano. La location rimarrà aperta almeno fino alla metà di aprile ma sarà la natura a “decidere i tempi”. Il prezzo dell’evento? 5 euro al giorno (anche se al momento a Grugliasco l’ingresso è gratuito perché ci sono ancora pochi fiori).

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Il campo di tulipani a Grugliasco

Il campo di tulipani a Favria

Sempre nel nord Italia c'è anche il Villaggio dei tulipani, considerato una delle installazioni più belle del nostro paese. Si trova a Favria, in provincia di Torino, ed è stato progettato per unire l'attenzione alla biodiversità con un'attività adatta a tutte le famiglie. Qui si possono sia ammirare le fioriture primaverili che raccogliere i tulipani in un campo you-pick ma in entrambi i casi l'esperienza si rivelerà unica e affascinante. Il prezzo? 5 euro con la possibilità di raccogliere 3 bulbi (se si vogliono aggiungere altri tulipani al proprio bouquet, è necessario pagare 1,5 euro al pezzo).

Il Villaggio dei Tulipani a Favria

I Tulipark aperti da Bologna a Catania

A Roma, Bologna, Caltagirone, Catania e Bari hanno aperto i campi di Tulipark, degli enormi giardini in stile olandese dove si possono sia ammirare che raccogliere i meravigliosi tulipani colorati fioriti con l’inizio della primavera. In ogni campo si contano oltre 250mila fiori, utilizzabili per bouquet, shooting o semplici selfie. Naturalmente solo una piccola area dei giardini è destinata alla raccolta ma, nonostante ciò, il divertimento e il relax sono assolutamente assicurati. Qui i costi dei biglietti variano a seconda del numero di tulipani che si desiderano: si parte da 9 euro a persona per 3 tulipani e si passa a 20 euro per 12 tulipani più un gadget speciale.

Tulipark Roma

I parchi di tulipani in Toscana

In Toscana, invece, si può partecipare all’evento Wander and Pick, che in tutta la regione ha aperto diversi enormi campi di tulipani, da Scandicci a Sesto Fiorentino, fino ad arrivare a Livorno e San Vincenzo. In ogni parco si contano 80 varietà di tulipani diversi per un totale di 300mila fiori. Gli ospiti potranno “adottare” la propria varietà preferita, potranno divertirsi a ritmo di musica e gustare un gelato sotto i caldi raggi del sole. Per entrare il contributo minimo è di 3 euro (che dà la possibilità di raccogliere due tulipani).

Wander and Pick

Il labirinto di tulipani a Villa Taranto

Da visitare assolutamente sono anche i Giardini Botanici di Villa Taranto, una meravigliosa location con vista sul Lago Maggiore, a Verbania. Con l'inizio della primavera il parco si colora di meravigliose tinte pastello, offrendo uno spettacolo molto suggestivo. Tra le attrazioni più apprezzate c'è il labirinto di tulipani, un'installazione stagionale che con i suoi colori e i suoi profumi ogni anno attira turisti provenienti da tutto il mondo. L'ingresso è gratuito per i bambini, mentre per gli adulti si paga 9 euro solo per il Giardino Botanico, 12 euro per l'accesso al Giardino e al Museo Paesaggio.

Villa Taranto, Il labirinto di tulipani

Dove raccogliere tulipani in Sicilia e Sardegna

Chi si trova in Sicilia può fare un salto a Blufi, in provincia di Palermo, dove i campi di tulipani sono spontanei e liberi. A partire dalla metà di marzo si riempiono di fiori rossi, dando vita a un incredibile spettacolo naturale. Il giardino da visitare si trova di fronte al Santuario della Madonna dell’Olio ed è così suggestivo che sembra essere uscito da un quadro impressionista. In Sardegna, invece, bisogna fare visita a Turri, in provincia di Oristano, dove con l’inizio della primavera viene inaugurato l’evento Tulipani in Sardegna, un vero e proprio vivaio a cielo aperto che conta oltre 300mila tulipani, ranuncoli, narcisi e iris. Quanto costano i biglietti? 10 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini fino agli 11 anni.