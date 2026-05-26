Easyjet, l’Antitrust avvia un’istruttoria per pratica commerciale scorretta nel trasporto in stiva dei bagagli

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria contro easyjet per pratica commerciale scorretta: la compagnia inglese avrebbe infatti strutturato sito e app in modo poco trasparente, usando strutture ingannevoli e aggressive per il trasporto in stiva dei bagagli.

Non un anno facile per le compagnie aeree, che si trovano a dover affrontare una situazione a dir poco complicata, derivante dalla crisi in Medio Oriente e dal blocco dello stretto di Hormuz. In questo panorama, è arrivata oggi l'ultima notizia: l'Antitrust ha avviato un'istruttoria contro easyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. La compagnia inglese solo qualche giorno fa aveva rassicurato i viaggiatori sulla propria operatività estiva, con il CEO Kenton Jarvis che ha dichiarato come easyjet non abbia riscontrato nessun problema di approvvigionamento di carburante. Questa operatività ha subito quindi una battuta d'arresto? Per ora non si conosce ancora la portata dell'istruttoria avviata dall'Antitrust, ma si conoscono invece le accuse mosse.

Perché l'Antitrust ha avviato un'istruttoria contro Easyjet

"L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di easyJet Airline Company Limited per una pratica commerciale scorretta", questo è quanto figura sul sito ufficiale. Secondo quanto descritto nel comunicato dell'AGCM, la società inglese avrebbe messo a punto sul proprio sito e anche sull'app una procedura per l'acquisto del servizio del bagaglio da stiva e anche per il trasporto dell'attrezzatura sportiva, pensata per i viaggi sia di andata che di ritorno. Il problema è che easyjet avrebbe pubblicizzato solo il costo medio del servizio, facendo in modo che l'opzione principale fosse l'acquisto del servizio per entrambe le tratte, anche quando il viaggiatore sarebbe stato interessato solamente a una delle due. Secondo l'Antitrust quindi, il consumatore prenderebbe visione dell'errato prezzo perché indotto in errore dalla struttura del sito e dell'app. Inoltre, nel caso in cui volesse acquistare solo una delle due tratte il procedimento si complica e non è trasparente: per superare l'opzione di default imposta da easyjet, dovrebbe interrompere l'operazione di prenotazione in corso e ricominciare da capo, rendendo più lungo l'intero procedimento. L'autorità sottolinea come questa pratica non sia conforme alle norme, e lo fa citando gli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, che tutelano infatti il consumatore proprio da pratiche commerciali "ingannevoli e aggressive". Non è la prima indagine che l'Antitrust attua nei confronti delle compagnie aeree: qualche tempo fa, aveva infatti preso in carico le diverse segnalazioni sull'aumento dei biglietti aerei a causa del carburante, rassicurando allo stesso tempo i consumatori sull'estate.