Machu Picchu, overtourism e polemiche minacciano il sito inca: rischia di perdere il titolo di meraviglia del mondo

Dopo un primo allarme riportato nel settembre 2025, la fondazione New7Wonders denuncia nuovamente lo status di Machu Picchu, messo a rischio da overtourism e gestione incompetente. Secondo la loro analisi, il governo peruviano non starebbe facendo abbastanza per salvaguardare il celebre sito archeologico.

Machu Picchu, Perù

Chi non ha mai visto almeno una fotografia di Machu Picchu, la celebre cittadella inca costruita tra le montagne del Perù? Situato sulle Ande a oltre 2.400 metri di altitudine, da decenni il sito archeologico richiama milioni di visitatori da tutto il mondo, diventando uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio storico mondiale. Ed è proprio questo enorme successo a rappresentare oggi uno dei problemi principali. L’eccessiva pressione turistica, insieme alle criticità nella gestione del sito e ai vari problemi legati alla vendita dei biglietti, rischia di compromettere la conservazione di uno dei luoghi più importanti del pianeta. La fondazione svizzera New7Wonders, che nel 2007 assegnò a Machu Picchu il riconoscimento di Nuova Meraviglia del Mondo, aveva già lanciato un primo allarme nel settembre 2025. A distanza di mesi, l’organizzazione sostiene che i problemi siano rimasti irrisolti e denuncia quella che definisce una paralisi politico-amministrativa del Paese, chiedendo al governo peruviano interventi concreti per salvaguardare il sito.

Perché Machu Picchu potrebbe perdere il titolo di meraviglia del mondo

Machu Picchu rischia di perdere il riconoscimento di Nuova Meraviglia del Mondo Moderna ottenuto nel 2007 a causa di una combinazione di problemi che negli ultimi anni si sono aggravati. Tra le criticità indicate da New7Wonders figurano il fenomeno dell’overtourism, la crescente pressione dei flussi turistici, l’aumento dei costi per i visitatori, i rischi per la conservazione del patrimonio storico e una serie di irregolarità nella vendita dei biglietti d’ingresso. Secondo l’organizzazione, l’enorme afflusso di persone rischia di compromettere l’integrità del sito e il suo valore universale. Negli ultimi mesi si sono inoltre verificati problemi legati alla gestione degli accessi, proteste locali e difficoltà logistiche che hanno creato disagi ai turisti. Il punto più critico, secondo New7Wonders, è che dalla prima denuncia del settembre 2025 non si sarebbero registrati miglioramenti significativi: l’organizzazione parla di "gestione inefficace" e di "immobilismo politico", sostenendo che lo status quo non possa più essere considerato accettabile.

Machu Picchu

Cos’è New7Wonders e come funziona

New7Wonders è una fondazione privata con sede in Svizzera che nei primi anni 2000 lanciò una grande iniziativa internazionale per individuare le nuove sette meraviglie del mondo moderno attraverso una votazione globale. Il progetto raccolse oltre 100 milioni di voti e nel 2007 annunciò i siti selezionati. Machu Picchu entrò nella lista grazie al suo straordinario valore storico, culturale e archeologico. La cittadella inca, costruita nel XV secolo e riscoperta a livello internazionale all’inizio del ‘900, venne scelta per la sua eccezionale conservazione e per la sua capacità di testimoniare la complessità della civiltà inca.