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Harry Styles ad Amsterdam nell’hotel da 8mila euro a notte, dove le suite sono personalizzate col profumo

Harry Styles rimarrà ad Amsterdam fino alla fine del mese con i concerti del suo nuovo tour, dove sta alloggiando? In un hotel di lusso nel centro della città.
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A cura di Valeria Paglionico
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Harry Styles sta girando il mondo con il suo nuovo tour Together, Together e sui social sono moltissimi i video che lo mostrano sicuro di sé, super glamour e talentuosissimo sui palcoscenici delle più grandi metropoli globali, da Londra a New York fino ad arrivare a Città del Messico. A partire dallo scorso 16 maggio è volato ad Amsterdam e fino alla fine del mese terrà ben 10 live alla John Cruijff Arena, dove sta soggiornando? In un hotel storico ed extra lussuoso nel cuore della città olandese.

L'hotel costruito nei palazzi storici

Per la lunga permanenza ad Amsterdam Harry Styles ha scelto di alloggiare al Waldorf Astoria Amsterdam, un suggestivo hotel a 5 stelle distribuito su sei diversi edifici storici risalenti al XVII, dove in passato hanno soggiornato visitatori di grande prestigio, dall'imperatore Alessandro I di Russia a re Guglielmo I, fino ad arrivare al principe Federico dei Paesi Bassi.

Waldorf Astoria Amsterdam
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Si trovano tutti lungo il canale Herengracht, in uno dei quartieri più esclusivi e storici della città, e sono stati finemente restaurati prima di essere aperti al pubblico nel 2014. In totale conta 93 stanze tra loft, doppie deluxe ed esclusive suite, la loro particolarità? Sono diverse l'una dall'altra sia per struttura che per arredamento. Altezza dei soffitti variabili, travi in legno originali, caminetti decorativi, mobili d'epoca: l'interior design comunica opulenza es eleganza.

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Waldorf Astoria Amsterdam
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Quanto costa la suite reale dell'hotel di Amsterdam

All'interno del Waldorf Astoria Amsterdam ci sono un giardino privato, una scalinata in marmo progettata da Daniel Marot, l'architetto che lavorò per Luigi XIV, una spa con piscina riscaldata e una sala da pranzo privata. Il dettaglio che lo rende unico nel suo genere?

Waldorf Astoria Amsterdam
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Quando arriva un ospite, gli viene chiesto di scegliere una fragranza esclusiva di una storica azienda francese che produce candele: quel profumo verrà poi spruzzato all'interno della propria camera del personale addetto alle pulizie. La camera più ambita naturalmente è la suite reale da 123 mq, dotata di sala da pranzo, soggiorno, studio, camera da letto principale e toilette separata dal bagno. Qual è il suo prezzo a notte? In periodi di alta stagione può arrivare a costare oltre 8.000 euro.

Waldorf Astoria Amsterdam
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