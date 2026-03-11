I 25 anni di Harry Potter: come partecipare ai grandiosi festeggiamenti in un luogo magico

Credits Thierry Nava / Groupe F

Qualcosa è cambiato per sempre il 16 novembre 2001. Questa data è entrata di diritto nella storia del cinema e della cultura di massa, perché è la data dell'uscita del primo film di Harry Potter. Il maghetto con gli occhiali tondi è diventato il migliore amico di intere generazioni, che si sono rifugiate nelle pagine dei libri a lui dedicate e nella relativa saga cinematografica. Il calcolo è rapido e viene da sé: si è vicini al 25esimo compleanno del primo film.

Una ricorrenza così importante necessita di festeggiamenti ad hoc. Versailles ospiterà una grandiosa festa per celebrare i 25 anni di Harry Potter. Non è una location qualsiasi: parliamo di un Patrimonio dell'Umanità UNESCO! "Return to Hogwarts" si svolgerà, per la precisione, nei giardini della Reggia, che per l'occasione si vestirà a tema coi colori iconici delle quattro case di Hogwarts, quelle in cui tutti i fan si riconoscono.

L’iconico binario 9 3/4

La data da segnare sul calendario è il 29 agosto e la giornata sarà strutturata in due momenti: la festa mattutina e il party serale con fuochi d'artificio, spettacolo aereo di luci e droni, che illumineranno il parco inondandolo di magia. Ma non è tutto: ci saranno le musiche leggendarie del compositore John Williams a fare da colonna sonora, da sottofondo a questi momenti. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 del 12 marzo sul sito della biglietteria di Versailles.

Leggi anche Dove e quando aprirà il più grande negozio al mondo dedicato a Harry Potter

Ma non è il solo evento in programma. Già è stata annunciata l'apertura del più grande negozio al mondo dedicato a Harry Potter: la location non poteva che essere Londra. Proprio lì si svolgono le avventure nel maghetto con la cicatrice a forma di saetta sulla fronte, difatti i fan più accaniti amano andare lì e visitare i luoghi della capitale inglese (e dintorni) che hanno ispirato il magico mondo di Hogwarts. In Germania, invece, aprirà a breve il primo hotel interamente a tema, con camere e spazi comuni ispirati ai simboli e ai mondi nati dalla fantasia di J.K. Rowling.

Tutto questo, mentre si è all'opera per la realizzazione dell'omonima serie tv, sempre tratta dai romanzi dell'autrice, proprio come i film. La serie di Harry Potter è attualmente in lavorazione: cast e troupe sono sul set da settimane. Sarà disponibile su HBO Max Italia nel 2027. Stavolta nei panni del maghetto i fan troveranno Dominic McLaughlin al posto di Daniel Radcliffe. Insomma, passano gli anni ma il fascino che questa saga riesce a suscitare non accenna a placarsi.