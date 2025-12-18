Arriva in Germania il primo hotel interamente a tema Harry Potter, quanto costa l’ingresso e come arrivarci

Nel 2026 la Baviera diventerà una tappa imperdibile per i fan di Harry Potter. A Günzburg, all’interno del LEGOLAND Deutschland Resort, sta per aprire il primo hotel ufficiale a tema Harry Potter al mondo, frutto di una collaborazione tra Merlin Entertainments e Warner Bros. Questo progetto inedito unirà la magia della saga con l’estetica giocosa dei mattoncini LEGO creando un’esperienza immersiva che va oltre le classiche attrazioni da parco. Per la prima volta i visitatori potranno non solo scoprire un’area tematica dedicata interamente all'universo potteriano, ma anche soggiornarvi, immergendosi nella fantasia dei romanzi e dei film in un ambiente progettato per evocare Hogwarts e i suoi spazi iconici.

Come sarà l'Hotel di Harry Potter a LEGOLAND

L’hotel a tema Harry Potter in costruzione a Günzburg è concepito come parte di un’espansione più ampia di LEGOLAND Deutschland, che includerà anche la prima area interamente dedicata al mondo magico e costruita con i celebri mattoncini LEGO. Le camere e gli spazi comuni saranno ispirati ai simboli più amati della saga, con riferimenti alle quattro case di Hogwarts e dettagli che richiamano oggetti e ambientazioni creati dalla scrittrice britannica J.K. Rowling. Pur non avendo ancora una data precisa di apertura, l’hotel è atteso per il 2026 e promette di trasformare una semplice vacanza in Germania in un’esperienza da vero potterhead.

Quanto costa l'ingresso e come arrivarci

Secondo le prime indicazioni, il biglietto di ingresso all’area dedicata potrà oscillare tra 45 e 65 euro, un range che permette di pianificare tranquillamente la permanenza in hotel con l’esplorazione dell’intero resort LEGOLAND. Günzburg, situata tra Monaco di Baviera e Stoccarda, è raggiungibile dal Nord Italia con diverse opzioni di viaggio. In treno da Milano il viaggio si aggira intorno alle 6‑7 ore, con collegamenti internazionali che prevedono cambi a Zurigo o a Stoccarda in base alla scelta degli orari. Partendo da Verona invece, il viaggio in treno può durare circa 5‑6 ore. Infine, per chi sceglie la macchina, il tragitto da Milano a Günzburg è di circa 5 ore di guida, percorrendo principalmente autostrade attraverso la Svizzera o il Brennero e l’Austria prima di entrare in Baviera.