Harry Potter compie 25 anni: tutti gli appuntamenti da non perdere nel 2026

Daniel Radcliff, Emma Watson e Rupert Grint

Sono passati venticinque anni da quando Harry Potter e la pietra filosofale arrivava nelle sale dei cinema di tutto il mondo, aprendo le porte a uno dei fenomeni culturali più vasti e duraturi della contemporaneità. Da allora, il mondo creato da J.K. Rowling ha attraversato generazioni, trasformandosi in una saga cinematografica da oltre 7 miliardi di dollari e in un immaginario collettivo fatto di maghi, streghe, incantesimi e partite di quidditch. Un universo che continua a incantare adulti e bambini, capace di portare una scintilla di magia anche nei momenti più ordinari. Oggi il contesto è cambiato: Rowling è diventata una figura controversa per le sue posizioni pubbliche, mentre interpreti come Emma Watson si distinguono per l’impegno sociale e Daniel Radcliffe ha intrapreso percorsi artistici lontani dal franchise, soprattutto nel teatro. Eppure, al di là delle evoluzioni personali e delle discussioni, la magia di Harry Potter resta intatta e nel 2026 si prepara a essere celebrata su scala globale, tra cinema, eventi esclusivi e nuove esperienze immersive.

Tra cinema e celebrazioni internazionali

Il cuore delle celebrazioni sarà una grande maratona cinematografica che riporterà tutti gli otto film sul grande schermo dal 27 agosto al 3 settembre, un’occasione per rivivere l’intera saga come un unico racconto. Il 29 agosto 2026, giorno simbolico dell’anniversario, una delle iniziative più spettacolari prenderà vita nella cornice della Reggia di Versailles, con un evento celebrativo pensato per fondere eleganza storica e immaginario magico: fontane illuminate, giochi d’acqua e uno spettacolare finale che unisce un balletto di droni e fuochi d'artificio. In diverse città europee, tra cui Milano, il calendario primaverile sarà anticipato da appuntamenti tematici come i brindisi collettivi con la celebre burrobirra, momenti conviviali pensati per coinvolgere le comunità di fan.

Gli studi Warner Bros

Esperienze immersive tra hotel a tema e studi cinematografici

Accanto agli eventi temporanei, il 2026 segnerà anche un’espansione delle esperienze permanenti legate al mondo magico. In Germania, a Günzburg, è prevista l’apertura di un hotel interamente tematizzato, progettato per offrire ai visitatori un’immersione totale nell’estetica e nelle atmosfere della saga. Parallelamente, i Warner Bros. Studio Tour London-The Making of Harry Potter dedicheranno una mostra speciale al primo film, visitabile dal 7 maggio al 7 settembre, con un focus sugli artefatti magici più iconici, dalla pietra filosofale al boccino d'oro: non solo scenografie e costumi, ma un vero e proprio lavoro curatoriale che punta a raccontare la costruzione visiva di un immaginario diventato universale. Queste iniziative confermano come Harry Potter non sia più soltanto una saga, ma un ecosistema esperienziale capace di reinventarsi continuamente: ancora una volta e a distanza di ben 25 anni ci troviamo davanti alla famosa pottermania e i potterheads sembrano aumentare sempre di più.

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Tra nuove produzioni e oggetti da collezione

Le celebrazioni per i 25 anni coincidono anche con una fase di rilancio del brand. La nuova serie televisiva, già in fase di promozione e prevista per il 2027, promette di riportare sullo schermo la storia con un approccio più fedele ai libri perché disteso su più stagioni, segnalando una volontà di riscoperta e reinterpretazione. Sul fronte editoriale e commerciale, arrivano inoltre edizioni limitate e collaborazioni di prestigio, come quelle con LEGO e lo studio grafico MinaLima, noto per l’identità visiva dei film. Si tratta di oggetti pensati non solo per i collezionisti, ma per consolidare un legame emotivo che continua a rinnovarsi nel tempo.