Dove si trova il borgo di Harry Potter, la città italiana che tutti i fan della saga dovrebbero visitare

Grazzano Visconti, Emilia– Romagna

Nel cuore della Val Nure, in provincia di Piacenza, si trova un luogo che sembra uscito dalle pagine di un romanzo fantastico: Grazzano Visconti. Questo borgo medievale affascina per le sue piccole strade, le case con facciate decorate e la scenografia che riporta i visitatori a un tempo lontano, tra torri, cortili e botteghe artigiane. Spesso definito il borgo di Harry Potter, Grazzano Visconti cattura l’immaginazione dei turisti con la sua atmosfera sospesa tra realtà e magia, dove eventi in costume e mercatini a tema amplificano la sensazione di entrare in un mondo quasi fiabesco.

Grazzano Visconti, il borgo magico dell’Emilia–Romagna

Grazzano Visconti, il borgo d Harry Potter

La fama di Grazzano Visconti come borgo di Harry Potter deriva più dall’impressione visiva e dall’esperienza immersiva che offre ai visitatori, che creano immediatamente un legame diretto con la celebre saga di J. K. Rowling. Le strade di ciottoli, le facciate delle case ispirate all’architettura medievale e alcune botteghe tematiche, tra cui i più recenti negozi con oggetti e souvenir legati all'universo potteriano, richiamano l’estetica delle ambientazioni di Hogwarts, rendendo il borgo particolarmente popolare tra i fan del mondo fantasy, i cosiddetti potterheads.

Emporio stregato, il negozio a tema Harry Potter a Grazzano Visconti

Questo borgo magico si trova tra Podenzano e Vigolzone, in provincia di Piacenza, immerso nella verde campagna della Val Nure. La storia architettonica di Grazzano Visconti è però più recente di quanto possa sembrare: sebbene vi fosse un castello medievale già dal XIV secolo, il villaggio così come lo vediamo oggi è stato costruito nei primi decenni del Novecento su iniziativa del conte Giuseppe Visconti di Modrone. Il conte, infatti, aderiva al gruppo internazionale Arts and Crafts (arti e mestieri), un movimento artistico che celebrava l'artigianato come espressione artistica più pura, in grado di unire lavoro e creatività. Per questo motivo, il conte ha scelto uno stile neomedievale e gotico e ha progettato l'intero borgo lui stesso con l'aiuto dell'architetto Alfredo Campanini.

Cosa vedere a Grazzano Visconti

Una delle prime attrazioni che catturano l’attenzione è sicuramente il Castello di Grazzano Visconti, attorno al quale il conte e Campanini hanno costruito l'intero villaggio. La fortificazione medievale attira ogni anno tantissimi turisti, affascinati dalla struttura restaurata e trasformata in residenza nobiliare e circondata da un parco pieno di statue, fontane e bellissime piante secolari. Ma una delle migliori cose da vedere a Grazzano Visconti rimane comunque la Cortevecchia, un'ampia area agro-turistica che ospita anche un piccolo museo agricolo all’aperto.

Una delle macchine per le torture esposte nel Museo di Grazzano Visconti

Per chi ama i musei, il Museo delle Cere racconta la storia del territorio attraverso modelli di personaggi storici, tra i più famosi Giuseppe Verdi e Francesco Petrarca. Il Museo delle Torture racconta invece aspetti più inquietanti e coinvolgenti del passato, esponendo oltre 80 strumenti usati nella storia per torturare. Oltre alle visite ai monumenti e alle botteghe, Grazzano Visconti organizza eventi e rivisitazioni storiche medievali, mercatini di Natale e cortei che trasformano il borgo in una vera e propria scenografia vivente.