Il Regno di Frozen diventa realtà: quando apre le porte l’attrazione Disney dedicata al film

È tempo di novità e trasformazioni per Disneyland Paris, pronto ad accogliere finalmente dopo anni di lavoro uno spazio attesissimo. I fan aspettavano da tempo la notizia dell'apertura di questa attrazione dedicata a un film di animazione che ha avuto un enorme successo, di pubblico e di critica. Basti pensare che Frozen – Il Regno di Ghiaccio si è aggiudicato anche due Oscar: Miglior film d'animazione e Migliore canzone per Let It Go. Ebbene, ora il famoso parco parigino avrà un'area tematica interamente dedicata a questo film; ad Anna, Elsa, Olaf e agli altri personaggi della pellicola dei record. La data di apertura è ormai ufficiale: l'appuntamento è per il 29 marzo 2026.

Che cos'è World of Frozen

World of Frozen è una delle tre aree di Disney Adventure World, insieme a Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus. A queste si aggiungerà più avanti un quarto mondo ispirato al più classico tra i classici dell'animazione Disney: Il Re Leone. World of Frozen è vicino all'apertura, fissata per il 29 marzo 2026: è pronto ad accogliere i fan, a chi si è appassionato alla storia ambientata nel regno di Arendelle, che è stato realizzato a grandezza naturale. All'interno dell'area, infatti, sono stati ricreati con cura le scene e i luoghi iconici del film Disney, ovviamente con un'attenzione particolare anche all'aspetto musicale.

Ci saranno in sottofondo le inconfondibili canzoni della colonna sonora, per accompagnare gli ospiti del parco tra la Baia di Arendelle, la Fontana dell'Amicizia, il Palazzo del Ghiaccio, la Montagna del Nord alta ben 36 metri e il Castello di Arendelle, in un'atmosfera tipicamente nordica. I paesaggi scandinavi sono stati resi vividi e reali proprio grazie all'installazione di vere conifere, betulle e faggi. Ad animare il villaggio di Arendelle, ci sarà anche uno spettacolo notturno inedito, sul lago: The Snowflower Festival. E non è tutto: grazie a Frozen Ever After i visitatori potranno fare un giro in barca direttamente con Anna ed Elsa.

Appuntamento quotidiano, infine, con l'evento A Celebration in Arendelle, uno spettacolo di circa 15 minuti insieme ai personaggi del film. Non mancherà il ristorante a tema Frozen, con un menu studiato ad hoc: dai dessert ghiacciati al dolce a forma di fiocco di neve. Immancabile anche lo shop per fare acquisti, una boutique con gadget a tema, oggettistica di artigianato scandinavo, abbigliamento nordico.

Il Regno di Arendelle diventa realtà a Disneyland Paris

Tutta questa architettura fortemente immersiva è il segreto per coinvolgere il pubblico, che può fuggire dalla monotonia, dalla quotidianità, dalla normalità e rifugiarsi in un mondo parallelo. Si diventa protagonisti del film d'animazione preferito. Ambientazioni ed atmosfere, infatti, grazie al lavoro dei professionisti coinvolti, sono estremamente realistici e tutto questo regala emozioni indescrivibili.

Il segreto di Disneyland è proprio questa capacità di avvicinare persone vere a personaggi finti (eppure così vicini come solo i personaggi dei propri film del cuore possono essere). All'architettura, si accompagna anche un grande lavoro dal punto di vista tecnologico: effetti luminosi, effetti sonori, videoproiezioni. Tutto è frutto di moderne tecniche all'avanguardia, che offrono un'esperienza a 360 gradi, molto emozionante.