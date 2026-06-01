Arriva un nuovo parco divertimenti a tema Minions e SpongBob: avrà resort e attrazioni immersive

Si chiama Universal Kids Resort ed è il nuovo parco a tema Minions, Jurassic Park e SpongeBob che inaugurerà il prossimo 1 luglio in Texas: ecco cosa si potrà fare al suo interno.

Cosa c'è di meglio di una vacanza all'insegna del divertimento e dell'adrenalina? Tutti coloro che vogliono approfittare delle ferie per provare delle esperienze simili farebbero bene a puntare tutti sui lunapark in giro per il mondo. Gli appassionati del genere saranno lieti di sapere che la Universal sta per inaugurare un nuovo parco a tema che di sicuro farà impazzire sia grandi che piccini, il motivo? Al suo interno ci saranno giostre e attrazioni ispirate a Shrek, Jurassic World, Minions e SpongeBob.

Il parco divertimenti con 7 diverse aree a tema

L'1 luglio 2026 inaugurerà l'Universal Kids Resort di Frisco, un nuovo parco divertimenti del Texax nato con l'obiettivo di intrattenere famiglie con bambini piccoli ma anche adulti che amano il mondo dei cartoni. Si estenderà su oltre 8 ettari di terreno e sarà diviso in 7 diverse aree tematiche ispirate ad alcuni dei cartoni e dei film di animazioni più famose di tutti i tempi. Da Shrek a Jurassic World, dai Minions a SpongeBob e ai Trolls: al suo interno ci saranno attrazioni interattive, spazi pensati per i bambini con esigenze sensoriali particolari, attività immersive, giostre e aree per spettacoli dal vivo e incontri con i personaggi dei film d'animazione.

Universal Kids Resort

Quanto costerà il biglietto di ingresso

Nel parco divertimenti targato Universal ci saranno la Palude di Shrek, la giostra Bikini Bottom che ricrea i luoghi iconici di SpongeBob SquarePants, il Minions vs. Minions di Illumination per assistere alle sfide tra Minions e il Jurassic World Adventure Camp con montagne russe, torri di avvistamento un'attrazione rotante. Il prezzo di ingresso per un giorno sarà di 54,99 dollari, ovvero circa 47 dollari. Non mancherà l'hotel a tema con ben 300 camere coloratissime e ispirate ai film d'animazione. L'Universal Kids Resort Hotel si trova all'ingresso del parco, ha una piscina all'aperto, una sala giochi, un centro fitness e diversi ristoranti capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. In quanti sognano di visitare un luogo simile durante le loro prossime vacanze?