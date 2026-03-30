Il regno di Frozen apre a Disneyland Paris: il nuovo parco a tema costato 2 miliardi di euro

È stato inaugurato ieri 29 marzo il nuovo mondo di Disneyland Paris: tra le attrazioni più attese, il World of Frozen dove si possono incontrare passeggiando i personaggi del cartone e ammirare il regno di Arandelle ricostruito a grandezza naturale.

Disney Adventure World

Il parco d'attrazione più famoso d'Europa si espande: nella giornata di ieri, 29 marzo, Disneyland Paria ha infatti inaugurato la nuova struttura del celebre parco con una emozionante cerimonia. Il secondo parco del celebre complesso, finora conosciuto come Disney Studios, diventa Disney Adventure World. Completamente reinventato e modernizzato, presenta al suo interno 3 mondi diversi, il più atteso? World of Frozen, che ricrea a misura d'uomo l'universo di Elsa e Anna, le sorelle del film Frozen. La grandezza del parco, come spiegato ieri alla conferenza dai CEO di Disneyland, vuole trasmettere proprio un'immaginazione senza confini, del tipo che unisce le persone da ogni parte del mondo. Dall'apertura nel 1992, infatti, sono passati per Disneyland Paris ben 445 milioni di visitatori e il numero è destinato ad aumentare.

World Of Frozen

Disney Adventure World, l'ultima creazione dell'impero

Disneyland Paris vuole offrire l'opportunità di vivere le sue storie infinite in modi nuovi e sempre innovativi. L'investimento per Disney Adventure World di 2 miliardi di euro ne è la prova, ma com'è fatto questo nuovo parco? Si tratta di una reinterpretazione che vuole trasportare i visitatori nei mondi più amati di Disney, Pixar e Marvel. In questo nuovo luogo studiato nei minimi dettagli per sorprendere il pubblico, ci sono tante nuove attrazioni incredibili.

Adventure World e World of Frozen

L'Adventure Way, ad esempio, è un viale ricco di punti d'interesse imperdibili, come lo spazio dedicato a Rapunzel e addirittura 15 nuovi punti ristoro. È stato creato inoltre un nuovo lago, l'Adventure Bay, che ospita il Disney Cascade of Lights, un inedito e scenografico spettacolo serale dedicato ai principali prodotti dell'universi Disney. Il Parco si divide in tre spettacolari aeree: World of Frozen, World of Pixar e Marvel Avengers Campus, tra poco sarà inaugurato anche un quarto mondo dedicato interamente all'universo del Re Leone.

Lo spettacolo della cerimonia inaugurale a Disneyland Paris

Il World of Frozen, l'attrazione più attesa

Tra questi nuove attrazioni, è attesissimo il World of Frozen, ovvero la riproduzione a grandezza naturale del regno del più famoso cartone degli ultimi anni, quello di Arandelle. Passeggiando per le vie di questa incredibile ricostruzione si incontreranno i celebri personaggi, come Elsa, Anna e Olaf, anche loro a grandezza naturale, proprio per permettere agli spettatori di immergersi completamente dentro il cartone. In quest'area è possibile ad esempio fare una crociera musicale, cantando le famosi canzoni del cartone e passando per i prinicipali punti di Arandelle; assistere allo spettacolo nella Baia di Arandelle, dove esplodono fuochi d'artificio e ci sono navi incredibili. Infine, si può sostare anche in qualche punto ristoro davvero tradizionale come la Nordic Crowns Tavern, dove assaggiare le tradizionali ricette del regno.