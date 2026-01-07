stile e Trend
Qual è il miglior parco a tema d’Europa (e perché non ha nessuna giostra)

Il miglior parco a tema d’Europa si trova in Spagna e la sua particolarità sta nel fatto che non ha nessuna giostra: ecco tutto ciò che c’è da sapere.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Tutti coloro che amano i parchi a tema sanno bene che non c'è nulla di più emozionante che entrare in un lunapark e sentire le urla di persone che sfrecciano su montagne russe altissime. In giro per il mondo esistono delle attrazioni da record ma la verità è che in alcuni casi non servono per passare alla storia. A dimostrarlo è il miglior parco a tema d'Europa dell'anno, che si è aggiudicato l'ambito titolo anche se al suo interno non ha nessuna giostra: ecco dove si trova e com'è fatto.

Il parco divertimenti a tema storico

Ai World Travel Awards che si sono tenuti qualche giorno fa è stato rivelato il vincitore della categoria Miglior parco a tema d'Europa: si tratta del Puy du Fou España, si trova a Toledo, in Spagna, e di sicuro diventerà una delle mete più ambite dagli amanti del genere. Inaugurato nel 2021, si ispira all'omonimo lunapark francese (nato nel 1977 e attualmente il secondo più visitato della nazione, dopo Disneyland Paris), la sua particolarità? Al suo interno non ci sono le giostre classiche, dalle montagne russe all'autoscontro, si dà spazio principalmente a spettacoli immersivi a tema storico, con ricostruzioni di eventi leggendari su larga scala.

Quali sono i prezzi del miglior parco a tema d'Europa

A primo impatto il Puy du Fou España sembra essere più un museo immersivo che un parco a tema. Qui i visitatori possono visitare villaggi medievali, assistere alla produzione di oggetti artigianali e assaggiare il cibo tradizionale di epoche passate. Tra le attrazioni più apprezzati ci sono i duelli romani in antichi anfiteatri, le lotte tra i vichinghi e le esperienze nelle trincee della Prima Guerra Mondiale: in tutto ci sono 13 spettacoli dal vivo al giorno. Insomma, entrando nel lunapark, è come se si facesse un viaggio indietro nel tempo. Quanto costa un biglietto per questo "paradiso storico"? Si parte da circa 35 euro per un ingresso diurno e si arriva a 60 euro per l'esperienza combinata con lo spettacolo notturno "El Sueño de Toledo".

0 CONDIVISIONI
Qual è il miglior parco a tema d'Europa (e perché non ha nessuna giostra)
Qual è il miglior parco a tema d'Europa (e perché non ha nessuna giostra)
