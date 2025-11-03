stile e Trend
Qual è il parco divertimenti che aprirà un’area a tema vichinghi

Volete vivere un giorno come Ragnar Lothbrok e Ivar senz’ossa? Questo è il parco divertimenti che fa per voi, visto che presto aprirà un’area a tema vichinghi.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

I parchi divertimenti sono ormai una meta turistica amatissima non solo dalle famiglie ma anche dai viaggiatori alla ricerca di divertimento e di adrenalina pura. Il più famoso d'Europa è Disneyland Paris ma gli esperti sanno bene che esistono delle alternative molto più economiche e ugualmente da fiaba, un esempio? Un noto lunapark inglese che, oltre ad aver ottenuto il titolo di migliore parco a tema della Gran Bretagna, ha anche annunciato che presto inaugurerà un'area a tema vichinghi: ecco come sarà fatta e quando verrà aperta.

Dove si trova il parco a tema vichinghi

Si chiama Paultons Park ed è il parco a tema che si estende su oltre 23 ettari ai margini della New Forest nell'Hampshire. Amato dai bambini grazie al Peppa Pig World, di recente ha annunciato che il 16 maggio 2026 inaugurerà un nuovo mondo a tema, questa volta dedicato ai temibili Vichinghi. L'area si chiamerà Valgard – Realm of the Vikings, è riservata ad adolescenti e ragazzini e sarà contraddistinta da giostre e attrazioni super adrenaliniche. Le più attese? Drakon, una montagna russa a tema con salita verticale e due curve che portano i passeggeri a testa in giù e Vild, che permetterà di volteggiare a ben 12 metri di altezza.

Quanto è costata l'area a tema

I lavori per la costruzione di Valgard – Realm of the Vikings sono costati ben 12 milioni di sterline ma il risultato si preannuncia spettacolare. Oltre alle giostre, infatti, ci sarà anche Feasting Hall, una ristorante a tema vichingo con "piatti sostanziosi in grado di soddisfare anche l'appetito più feroce". James Mancey, vicedirettore generale di Paultons Park, ha spiegato: "Valgard promette un'esperienza coinvolgente, suggestiva e ricca di azione per le famiglie ed è stato progettato appositamente per crescere insieme ai nostri fan". Insomma, a quanto pare tutti i fan di Ragnar Lothbrok e Ivar senz'ossa sanno già dove organizzare il loro prossimo viaggio: in quanti non vedono l'ora di scoprire questo mondo vichingo?

