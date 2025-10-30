stile e Trend
La versione economica di Disneyland: dove si trova il parco da fiaba che costa poco più di 10 euro

Siete alla ricerca di un’alternativa economica a Disneyland? Ecco qual è e dove si trova il parco a tema da fiaba che costa poco più di 10 euro.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Chi non sogna di organizzare una vacanza a Disneyland tra giostre di ogni tipo, palazzi magici e aree tematiche? Complice il fatto che si trova a Parigi, una delle capitali d'Europa più care, trascorrere una giornata in questo luogo fatato non è affatto un'esperienza a buon mercato. In molti, dunque, vanno alla ricerca di alternative più economiche ma ugualmente divertenti. L'ultima arrivata? Si trova in Danimarca e costa solo poco più di 10 euro: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul parco a tema da fiaba.

Quali giostre si trovano a Tivoli Gardens

Si chiama Tivoli Gardens, si trova a Copenhagen, in Danimarca, e viene definita l'alternativa "economica" a Disneyland. Conta più di 30 giostre e moltissime altre attrazioni tipiche dei parchi a tema e al suo interno ogni dettaglio è costruito per riprodurre alla perfezione un mondo descritto in un libro delle fiabe. Ci sono un'enorme ruota panoramica illuminata, le macchinine dell'autoscontro, un laghetto con barche a motore e non mancano le giostre per i più audaci, prime tra tutte le adrenaliniche montagne russe. Queste ultime si chiamano The Demon e raggiungono i 77 km/h durante la loro corsa.

Tivoli Garden
Tivoli Garden

Perché visitare il parco a tema a Nayale

All'interno del "Disneyland economico" ci sono anche moltissimi stand per mangiare, bere e fare shopping, dai ristoranti a tema bavarese a quelli orientali. Come se non bastasse, in periodo natalizio viene animato da lucine e attrazioni a tema, diventando letteralmente spettacolare dopo il tramonto. Il punto forte di Tivoli Gardens? Il prezzo. I biglietti standard per bambini nei giorni feriali costano solo 11,10 sterline, ovvero poco più di 10 euro, mentre per gli adulti 22,21 sterline. Insomma, tutti coloro che sognano un mondo da fiaba devono assolutamente visitarlo: in quanti faranno tappa qui durante il loro prossimo viaggio all'estero?

Halloween 2025 nei parchi divertimento in Italia, dove trovare gli eventi più belli per bambini
Tivoli Garden
Tivoli Garden
