Halloween 2025 nei parchi divertimento in Italia, dove trovare gli eventi più belli per bambini

Halloween 2025 si avvicina ed è arrivato il momento di organizzare qualcosa di speciale per renderlo davvero memorabili. Se si hanno dei figli e si vogliono evitare le classiche feste casalinghe in maschera, si può organizzare una giornata "fuori dal comune" in una dei numerosi parchi divertimenti in Italia. Sono diverse, infatti, le strutture che organizzano eventi a tema per grandi e piccini dove, tra giostre, spettacoli e attrazioni, ci si ritrova a vivere una nottata davvero horror. Gardaland in provincia di Verona con il suo Magic Halloween, Mirabilandia in Romagna con il suo Halloween Horror Festival e Cinecittà World alle porte di Roma col suo Villaggio Piccoli Brividi: ecco gli appuntamenti "spaventosi" proposti dai più famosi lunapark italiani.

La festa di Halloween a Mirabilandia

L'Halloween Horror Festival di Mirabilandia, in provincia di Ravenna, trasformerà il parco nel regno dell'orrore e della fantasia fino al 2 novembre. Ci saranno decorazioni a tema, tunnel horror e tunnel bimbi, anche se l'attrazione più terrificante sarà Suburbia, una città spettrale popolata da 100 creature mostruose. Non mancheranno i clown sadici, le scene del crimine ad alta tensione e un viaggio surreale in una città post-apocalittica, che andranno ad aggiungersi alle giostre e alle attrazioni "standard". Quanto costa il biglietto? Se acquistato online ha un prezzo di 47,90 euro per adulti, 42,90 euro per bambini.

Mirabilandia

HalLEOween al parco Leolandia

Leolandia, il lunapark a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, ha preparato tutto per la notte di Halloween. L'evento a tema è stato chiamato HalLEOween e vedrà il parco animarsi dal 31 ottobre al 2 novembre (nell'ultimo venerdì di ottobre rimarrà aperto fino alle 21.30). All'ingresso ogni bambino riceverà uno speciale Manuale dei Sortilegi, poi verrà accolto da squisiti dolcetti, imprevedibili scherzetti e attrazioni a tema. Nel giorno di Halloween, inoltre, si potrà incontrare BellaFaccia, alias Francesco Molinari, creator digitale con un seguito di oltre 1,5 milioni di fan su YouTube, e si chiuderà la serata con uno spettacolo di fuochi d'artificio e musica. Il costo del biglietto per la serata del 31 ottobre costa 25 euro, mentre per l'1 e il 2 novembre 15 euro.

Leolandia

Halloween Party a Gardaland

Gardaland, il parco divertimenti a tema alle porte di Verona, festeggerà la notte più spaventosa dell'anno con l'Halloween Party. Venerdì 31 ottobre ospiterà una lineup "da paura" che farà riunire diverse generazioni: a esibirsi live, infatti, ci saranno Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal Da Vinci e Marvin & Andrea Prezioso. Naturalmente non mancheranno le attrazioni a tema, primo tra tutti un gigantesco e temibile drago di oltre 4 metri che irromperà sul palco di piazza Jumanji. Il biglietto di ingresso costa 35 euro e vale per tutta la serata del 31 ottobre dalle 17 a mezzanotte, mentre chi intende soggiornare in loco può scegliere uno dei pacchetti Park+Hotel a partire da 69 euro a persona con soggiorno in hotel e accesso al parco.

Gardaland Halloween Party

Monsterland Halloween all'Autodromo di Imola

Perfetto sia per grandi che per piccini il Monsterland Halloween Festival, che per la 15esima edizione infiammerà l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Musica, arte e performance daranno vita a un enorme spettacolo a cielo aperto, il tutto sullo sfondo di luci stroboscopiche, fumo, laser e creature mostruose. Ci saranno 12 palchi tematici, escape room e tendoni da circo, dove dalle 18 fino alle 5 del mattino verranno proposti percorsi sonori e visivi di ogni tipo. Tra gli artisti più attesi della lineup ci sono Fabri Fibra, Lazza, Emis Killa e Anna. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale www.monsterlandfestival.it, sono disponibili in numero limitato e partono dai 45 euro per un regular pass e arrivano a 150 euro per un vip full pass.

Monsterland Halloween Festival

Il Villaggio Piccoli Brividi a Cinecittà World

Coloro che trascorreranno Halloween a Roma possono fare un salto a Cinecittà World, dove fino al 2 novembre rimarrà allestito il Villaggio Piccoli Brividi. Labirinto di Halloween, cacce al tesoro, truccabimbi mostruoso, horror baby dance e chioschi food a tema: queste sono solo alcune delle attrazioni pensate per bambini e famiglie, accessibili ogni giorno nel cuore del parco. Non mancheranno, inoltre, menù a tema, show e musical "spaventosi". Quanto costa il biglietto di accesso? Si parte da 22 euro per i bambini e 27 euro per gli adulti (se il ticket viene acquistato online) e si raggiungono i 99 euro per un abbonamento per l'accesso a tre parchi, ovvero Cinecittà World, Roma World e Aqua World