Nuovo trend per Halloween: il trucco a metà per costumi di coppia, come Ilary Blasi e Bastian Muller

Addio ai costumi che imitano le coppie celebri della storia o del cinema, il nuovo trend per Halloween è il trucco sul viso da fare a metà e condividere con il partner, proprio come il make up di Ilary Blasi e del compagno Bastian Muller.

Il trucco di Ilary Blasi e Bastian Muller per Halloween 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Halloween 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ultimo trend in fatto di trucco e costumi per Halloween? Sono i travestimenti di coppia fatti con un trucco "a metà" da dividere con il proprio o la propria partner. Ma capiamo di cosa si tratta. Ormai i travestimenti di coppia che mimano le gesta, gli abiti e le acconciature di coppie iconiche della storia, della letteratura, dello star system o dei film sono passate di moda: tutti i costumi di coppia sono stati già visti, già rifatti e già reinterpretati. Qual è dunque la soluzione? Semplice, quella del trucco a tema diviso in due, in cui una metà del make up è dipinto su una parte del viso di uno dei componenti della coppia e l'altra metà dello stessa maschera disegnata si trova sul volto dell'altro componente. A darci un esempio di come creare un perfetto look di coppia per Halloween sono Ilary Blasi e Bastian Muller.

Il trucco di Ilary Blasi per Halloween 2025

I due la notte di Halloween 2025 non hanno partecipato a un mega party o organizzato una festa in costume, hanno invece preferito trascorrere un week end romantico in una splendida location sul lago. Nonostante ciò, la coppia non rinuncia alla celebrazione della vigilia d'ognissanti e lo fa creando un particolare Halloween look. Ilary Blasi per l'occasione non ha sfoggiato abiti horror e costumi a tema Halloween, è apparsa infatti con un look autunnale, con maglione turtle neck e pantaloni oversize nei toni del verde muschio e del salvia, aggiungendo alcuni dettagli super griffati, come la cintura in pelle nera con fibbia dorata di Celine e una borsa Birkin di Hermes, in pellame color tortora. L'unico dettaglio che rimanda alla notte di Halloween è solo il trucco sul viso.

Il trucco di Ilary Blasi e Bastian Muller per Halloween 2025

Si tratta di un make up stile horror in bianco e nero, che riporta alla mente uno scheletro e in qualche modo cita il mood del Día de los muertos, celebrazione tipica messicana del 2 novembre. La particolarità del trucco di Ilary Blasi è che è stato realizzato solo su una metà del volto, mentre l'altra metà resta candida e pulita. L'escamotage del trucco a metà serve per creare il look di coppia, anche Bastian Muller, il compagno di Blasi, ha infatti lo steso trucco impresso su una sola metà del volto, in modo da creare una particolare simmetria se i visi dei due si avvicinano tra loro.