Buon Halloween 2025, le immagini più belle e divertenti da scaricare gratis per gli auguri del 31 ottobre

In attesa della notte di Halloween abbiamo raccolto immagini, Gif e meme scherzosi da condividere sui social o inviare ad amici e parenti. La notte più spaventosa dell’anno è una tradizione di origine celtica che si celebra ogni 31 ottobre.

Venerdì 31 ottobre si festeggerà la notte di Halloween, una delle ricorrenze più amate dagli adulti e dai bambini di tutto il mondo. Maschere spaventose, zucche intagliate e decorazioni a tema rendono unica questa serata dedicata al mistero e al divertimento. La festa trae le sue origini dall'antico capodanno celtico, la notte che segnava la fine della stagione del raccolto, durante la quale gli spiriti tornavano a fare visita ai vivi. Nei secoli la tradizione si è consolidata nei Paesi anglosassoni, ma oggi Halloween è diventata una festa globale, importata anche in Italia, dove si intreccia con le numerose tradizioni locali legate al culto dei defunti e alla commemorazione dei morti.

Negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, la notte di Halloween diventata pertanto un'occasione per ritrovarsi, organizzare feste in maschera e divertirsi con amici e famiglia. E, come ogni ricorrenza, non può mancare un messaggio a tema da inviare su WhatsApp, Instagram o Telegram. Qui troverai una selezione di immagini, GIF animate e meme di Halloween perfetti per augurare una serata "da brividi" con un tocco di ironia. Sono tutte gratuite e si possono scaricare facilmente. Per salvarle sullo smartphone basta toccare l'immagine con il dito, tenere premuto e poi scegliere l'opzione "Salva su Foto" o "Scarica". Se invece si sta utilizzando un pc occorre cliccare la card con il tasto destro e selezionare l'opzione per il salvataggio dell'immagine. Se non riuscite a scaricarle da pc con questo metodo potete semplicemente fare uno screenshot. Una volta che avete salvato l'immagine, per inviarla tramite WhatsApp, TikTok o qualunque altro sociale vi basterà andare su una conversazione e selezionare l'opzione Invia Allegati, la trovate cliccando la Graffetta o il Simbolo "+".

Buongiorno e Buon Halloween 2025, le migliori immagini di auguri per la notte del 31 ottobre

Dalle classiche zucche arancioni illuminate da candele ai paesaggi notturni popolati da streghe e pipistrelli, le immagini di Halloween sono ideali per accompagnare i tuoi messaggi di auguri. Alcune sono tenere e colorate, perfette per i bambini, altre un po' più "adulte" per auguri da inviare ad amici e parenti. In questa raccolta troverai simpatiche cartoline digitali da condividere sui social o inviare via chat per augurare un Halloween pieno di magia, scherzi e dolcetti.

Le Gif di Halloween 2025 più belle e spaventose da inviare su Whatsapp

Per rendere i tuoi auguri ancora più vivaci, niente è meglio di una Gif animata con zucche ghignanti, gustosi dolcetti e manieri infestati. Le GIF sono perfette per trasmettere l’atmosfera festosa e ironica della notte del 31 ottobre, e si condividono in un attimo. Nella selezione qui sotto troverai le animazioni più simpatiche e divertenti, ideali per sorprendere amici e colleghi con un messaggio originale e spiritoso.

31 ottobre 2025, meme e immagini divertenti per la festa di Halloween

Infine, per chi ama prendere tutto con leggerezza, non possono mancare i meme di Halloween. Immagini ironiche, battute a tema e scherzi digitali dedicati a mostri, streghe e zombie: il modo perfetto per strappare un sorriso anche ai più paurosi. In questa sezione troverai i meme più popolari e condivisi sui social, da salvare e inviare per rendere ancora più divertente la notte più spaventosa dell’anno.