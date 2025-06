video suggerito

Qual è e dove si trova il parco divertimenti super economico dove ogni giostra costa 1 euro Volete organizzare una vacanza divertente ma allo stesso tempo economica? Ecco qual è e dove si trova il lunapark low-cost dove ogni giostra costa poco più di 1 euro.

A cura di Valeria Paglionico

Playland Fun Park

Siete alla ricerca di un'esperienza adrenalinica e divertente per l'estate? Dimenticate le solite vacanze balneari o i tour delle capitali europee, per voi la soluzione ideale è fare visita a un parco divertimenti. Se i lunapark italiani o quelli iconici come Disneyland non vi soddisfano, potete volare in Inghilterra, dove esiste uno dei parchi a tema più belli e allo stesso tempo economici al mondo: ecco dove si trovano e quanto si paga per salire sulle giostre.

Dove si trova il Playland Fun Park

Si chiama Playland Fun Park, si trova nel Worcestershire, per la precisione a Stourport-on-Severn, in Inghilterra, ed è il parco a tema più economico della nazione, definito letteralmente "incantevole" da tutti coloro che lo hanno visitato. Perfetto sia per le famiglie che per quelli che vanno alla ricerca di divertimento, è aperto tutto l'anno, anche in alta stagione, e offre dei prezzi super competitivi. L'ingresso è gratuito, si pagano solo le giostre su cui si vuole salire e ogni biglietto costa 1 sterlina, ovvero poco più di un euro. Autoscontro, go-kart, barchette e mini-golf: queste sono solo alcune delle attrazioni disponibili e amatissime sia dai grandi che dai più piccoli.

Playland Fun Park

I lunapark economici da visitare in Gran Bretagna

Coloro che organizzano una vacanza in Inghilterra appositamente per fare visita al lunapark nel Worcestershire saranno lieti di sapere che esistono anche altri parchi a tema super economici. Il Web Adventure Park a York costa 17,95 sterline, giostre incluse, e ha anche un'area dedicata agli animali, una piscina di palline e un percorso ninja.

Web Adventure Park

Camel Creek Family Adventure Park, in Cornovaglia, costa 20 sterline (con accesso alle giostre), ha un percorso acquatico, un campo da golf e ospita una famiglia di suricati. Insomma, gli amanti dei parchi a tema in Gran Bretagna hanno solo l'imbarazzo della scelta: in quanti in estate opteranno per una vacanza divertente all'insegna del low-cost?

Camel Creek Family Adventure Park