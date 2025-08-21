stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Dove si trova il parco divertimenti con le montagne russe più alte d’Europa

Siete alla ricerca di esperienze divertenti e adrenaliniche? Dovete volare in Spagna, dove sorge il parco divertimenti con le montagne russe più alte d’Europa.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'estate è il periodo dell'anno in cui ci si dà al riposo e alle vacanze: complici le ferie che vengono concesse con maggiore facilità, sono moltissimi coloro che partono alla volta di mete più o meno esotiche alla ricerca di divertimento e di relax. Da qualche anno a questa parte, però, non si punta più solo su location balneari o su città d'arte, va di moda trascorrere qualche giornata alla scoperta di lunapark e parchi a tema. Sebbene il più famoso e ambito sia Disneyland Paris, in Europa esistono delle alternative decisamente più economiche ma ugualmente incredibili. Ecco, ad esempio, qual è il parco divertimenti con le montagne russe più alte del continente.

Il parco divertimenti da visitare in Europa

Siete alla ricerca di esperienze divertenti e adrenaliniche? Dovete volare in Spagna ma questa volta le spiagge e la vida loca non c'entrano nulla. A Salau, a circa un'ora da Barcellona, si trova un parco divertimenti che anno dopo anno sta diventando sempre più rinomato, tanto da essere considerato uno dei migliori al mondo. Si chiama PortAventura World e viene considerato l'alternativa economica a Disneyland. Si estende su 50.000 metri quadrati ed è suddiviso in 6 aree che riproducono diversi angoli del mondo, Mediterránia, Far West, Messico, Cina, Polinesia e SesamoAventura, la loro particolarità? In ogni diversa zona si può trovare cibo, musica, architettura e attrazioni "a tema". Come se non bastasse, intorno al parco sorge un enorme resort, anche questo diviso in 6 hotel tematici.

PortAventura World
PortAventura World

Quanto sono alte le montagne russe del lunapark spagnolo

L'attrazione che più di tutte attira le attenzioni dei visitatori? Le montagne russe, che si sono aggiudicate il titolo di più alte e veloci d'Europa (non a caso sono state chiamate Red Force e sono state posizionate nell'area Ferrari Land). Alta oltre 111 metri, raggiunge i 189 km/h in 5 secondi, generando sensazioni di pura euforia e adrenalina nei passeggeri, soprattutto durante la ripida discesa verticale. Quando ci si trova nel punto più alto del percorso, inoltre, la vista è decisamente surreale, caratterizzata da dolci colline e da un mare scintillante in lontananza. Quanto costa una giornata in questo parco avventura? Un biglietto giornaliero per adulti costa 51 euro, mentre i bambini pagano 45 euro.

Leggi anche
Quanto costa un lettino nella spiaggia più cara d'Europa del 2025
Le montagne russe Red Force
Le montagne russe Red Force
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
Riccardo Bellini è il nuovo CEO di Valentino
Chi sono i 7 eredi di Roberto Cavalli: a loro patrimonio milionario
Chi sono i 7 eredi di Roberto Cavalli: a loro patrimonio milionario
Modelle troppo magre e ossa sporgenti, bloccate le foto di Zara: "Pubblicità irresponsabile"
Modelle troppo magre e ossa sporgenti, bloccate le foto di Zara: "Pubblicità irresponsabile"
La modella "che non esiste" finisce su Vogue: l'intelligenza artificiale debutta sulla rivista di moda
La modella "che non esiste" finisce su Vogue: l'intelligenza artificiale debutta sulla rivista di moda
Chi ha comprato la Birkin da 10 milioni e perché
Chi ha comprato la Birkin da 10 milioni e perché
La prima Birkin venduta per 10 milioni, la borsa non sarebbe mai nata senza il cestino di Jane Birkin 
La prima Birkin venduta per 10 milioni, la borsa non sarebbe mai nata senza il cestino di Jane Birkin 
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views