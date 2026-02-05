Apre oggi il primo parco a tema Pokémon: dove si trova e quanto costano i biglietti

L'attesa è finalmente finita per tutti gli appassionati di Pokémon: oggi apre il PokéPark Kanto, il primo parco a tema dedicato ai piccoli "mostri tascabili" che hanno fatto la storia dei cartoni animati. L'originale luna park si trova a Tokyo ma non ha giostre, montagne russe o attrazioni adrenaliniche, è stato pensato come una foresta da esplorare, dove allenatori provenienti da tutto il mondo possono incontrare statue, installazioni e creature che sembrano essere uscite dal Pokédex. Cosa bisogna aspettarsi dal parco e quanto costa il biglietto di ingresso? Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Com'è fatto il PokéPark Kanto

Il PokéPark Kanto si trova a Inagi, un sobborgo a mezz'ora dal centro di Tokyo, per la precisione all'interno di Yomiuri Land, un parco divertimenti incastonato tra le verdeggianti colline di Tama. L'area dedicata ai Pokémon si estende su 26.000 metri quadrati ed è divisa in due diverse aree, la Pokémon Forest, ovvero un enorme bosco in cui si nascondono oltre 600 Pokémon, e la Sedge Town, una piazza con parate, giochi e cibo a tema e un'arena dove si può assistere a battaglie dal vivo.

La Foresta dei Pokémon

Fin dall'ingresso i visitatori si trasformano in Allenatori: addentrandosi nella foresta tra sentieri rocciosi, tunnel e colline, possono incontrare Bulbasaur, Charmander e Squirtle (naturalmente rappresentati con modelli e installazioni in scala). Non mancano il merchandising esclusivo e le attrazioni divertenti, il "Pika Pika Paradise", una ride dedicata a Pikachu, e "Vee Vee Voyage", una giostra con vari Pokémon.

PokéPark Kanto

Quanto costano i biglietti di ingresso per il Pokémon Park

Per entrare al PokéPark Kanto esistono tre diverse tipologie di biglietti: Ace Trainer's Pass, Trainer's Pass e Town Pass. L'Ace Trainer's Pass consente l'accesso alle aree della Foresta Pokémon e di Sedge Town in qualsiasi momento. Offre, inoltre, incontri speciali e un posto riservato per lo spettacolo nell'arena, oltre che accesso prioritario alle attrazioni e gadget originali. Il Trainer's Pass garantisce un singolo ingresso alla Foresta Pokémon nella fascia oraria specificata (non è consentito il rientro) e l'ingresso illimitato a Sedge Town, mentre il Town Pass (disponibile a partire da maggio 2026, dà accesso solo a Sedge Town.