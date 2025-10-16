stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Il Paese delle fiabe esiste, dove si trova la città che ha ispirato La Bella e La Bestia

Esiste un villaggio che con le sue piccole stradine, le case colorate e gli edifici particolari ha ispirato l’ambientazione del celebre classico Disney, La Bella e la Bestia. Ecco dove si trova e cosa vedere in questo piccolo borgo sospeso nel tempo.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Riquewihr, Alsazia, Francia
Riquewihr, Alsazia, Francia

Tra le colline e i vigneti dell'Alsazia, la regione francese più vicina alla Germania e alla Svizzera, si trova un piccolo villaggio che sembra veramente uscito da una fiaba, Riquewihr. Le sue stradine lastricate, le case colorate e i fiori alle finestre creano un'atmosfera davvero magica che, non c'è da stupirsi, ha ispirato il grande classico Disney de La Bella e La Bestia (1991). Camminando per le vie del villaggio, sembra di entrare in un mondo sospeso nel tempo, ricco di storia e cultura. Ecco cosa rende Riquewihr così speciale e come ha ispirato i creatori del celebre cartone Disney.

Fontana delle fiabe, Riquewihr
Fontana delle fiabe, Riquewihr

Riquewihr, il borgo fiabesco

Vincitore in passato del famigerato premio "Borgo più bello di Francia", Riquewihr è un villaggio davvero unico nel suo genere, che bisogna visitare almeno una volta nella vita. Con i suoi 1200 abitanti, il borgo è immerso in un paesaggio collinare e tra i famosi vigneti alsiaziani, che producono i migliori vini francesi. Protetto da una doppia cinta di antiche mura medievali, Riquewihr ha al suo interno dei monumenti e degli angoli davvero incredibili. Tra gli edifici più suggestivi da ammirare a Requiwihr rientra sicuramente il municipio, l'Hotel de Ville.

Torre Dodler, Riquewihr
Torre Dodler, Riquewihr

Costruito nel 1809 nella Città Vecchia, si trova a pochi passi dalla cosiddetta fontana della fiaba, che è stata poi inserita ne La Bella e la Bestia, sulla quale Belle si siede a leggere circondata dalla gente de villaggio in movimento. Anche la Torre Dodler, con i suoi 25 metri di altezza, è imperdibile. Protegge e domina la città, ma da vicino risulta comunque un bellissimo edificio costellato di fiori colorati e decorazioni in legno. Infine, la strada Rue Général de Gaulle è piena di magnifici edifici, case antiche come la Maison de Hansi o la Maison Irion.

Leggi anche
Qual è la città del foliage che non fa entrare gli influencer: creano caos per fare foto
Una delle case colorate a Riquewihr
Una delle case colorate a Riquewihr

Riquewihr, il villaggio che ispira gli artisti

Questo piccolo borgo francese è talmente suggestivo che ha ispirato diversi artisti nel mondo, tra cui il celebre Hayao Miyazaki e il cantante italiano Cesare Cremonini, che proprio qui ha girato il video musicale Maggese. Passeggiando poi tra le strade di Riquewihr, è facile capire perché il borgo abbia ispirato il villaggio di Belle nel film Disney La Bella e la Bestia. Le case a graticcio dai colori caldi, i fiori alle finestre e le vie strette e acciottolate creano un’atmosfera sospesa nel tempo, romantica e un po’ magica, proprio come quella della fiaba.

Casa colorata, Riquewihr
Casa colorata, Riquewihr

I cortili nascosti, le torri e le piccole piazze sembrano usciti da un vero e proprio cartone animato: ogni dettaglio, dalla forma delle case alla luce alle abitudini tranquille da villaggio delle persone, racconta una storia e invita a immaginare un mondo incantato. Anche la vicina Colmar, ha contribuito a modellare l’idea di villaggio perfetto per la fiaba, ma Riquewihr è il luogo che più di tutti è riuscito a far sentire il visitatore dentro una storia sospesa nel tempo.

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Moda
Bianca Balti esclusa dal Victoria's Secret Show: "Volevo sfilare per le donne col cancro"
Maria Grazia Chiuri è la nuova Direttrice creativa di Fendi
Maria Grazia Chiuri è la nuova Direttrice creativa di Fendi
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
Le curvy sono passate di moda: alle sfilate non c'è posto in passerella
Il significato del pugnale di Cesare Paciotti, simbolo iconico delle creazioni del brand
Il significato del pugnale di Cesare Paciotti, simbolo iconico delle creazioni del brand
Dove e quando si terranno i funerali
Dove e quando si terranno i funerali
È morto Cesare Paciotti a causa di un malore: lo stilista delle calzature Made in Italy aveva 67 anni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views