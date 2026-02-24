Cos’è la strada delle fiabe, l’itinerario tra sogno e realtà sulle orme dei fratelli Grimm

I fratelli Grimm hanno creato delle storie eterne, capaci di attraversare secoli; per celebrarli, la Germania ha creato la Strada delle Fiabe tedesca, che ripercorre le loro vite e le loro opere.

Biancaneve, Cenerentola, Cappuccetto Rosso. I Fratelli Grimm hanno riportato alla vita delle storie della tradizione popolare e contadina che sarebbero poi diventati i classici intramontabili della Disney. Non c'è da stupirsi che la Germania, il paese dove sono nati e cresciuti, abbia voluto onorarli nel modo più incredibile possibile, ovvero creando una strada che richiamasse tutte le loro opere e anche le loro vite. La Strada delle Fiabe tedesca (Deutsche Märchenstraße) è un celebre itinerario turistico di oltre 600 chilometri, inaugurato nel 1975, che collega Hanau a Brema, percorrendo i luoghi più speciali legati alla vita dei Fratelli Grimm e alle ambientazioni delle loro fiabe e attraversando città medievali, castelli fiabeschi e boschi incantati.

Scultura di Wilhelm e Jacob Grimm

La Strada delle Fiabe tedesca

La Strada delle Fiabe tedesca è uno degli itinerari più belli ma soprattutto più originali d'Europa. Il percorso si snoda partendo da Hanau, la città natale dei fratelli Grimm e più precisamente dal monumento sulla piazza del mercato di Neustadt dedicato proprio a Jacob e Wilhelm, fino a Brema, offrendo un viaggio tematico tra luoghi davvero suggestivi. La strada attraversa oltre 70 città, passando per la valle del fiume Kinzig, la regione di Chattengau, la valle della Fulda e il fiume Weser e incontrando numerosi monumenti incredibili dedicati ai fratelli Grimm lungo il percorso.

La statua dei Musicanti di Brema

Quali sono le tappe principali della Strada

Le tappe principali includono Hameln, la città del Pifferaio Magico, famosa per il suo centro storico, gli spettacoli estivi e i dolci a forma di topo, Hofgeismar con il Castello di Sababurg conosciuto come il Castello della Bella Addormentata, immerso nella foresta di Reinhardswald. O ancora Trendelburg è invece celebre per la torre medievale che si dice abbia ispirato la fiaba di Raperonzolo, e Marburg per essere la città dall'atmosfera fiabesca e medievale insieme in cui hanno studiato i fratelli Grimm. Alsfeld, una delle cittadine medievali più belle, è legata invece alla fiaba di Cappuccetto Rosso, e qui si può visitare il Museo delle Fiabe che espone oggetti e ambientazioni ispirate ai racconti dei Grimm; mentre Bad Wildungen è nota per essere la città di Biancaneve, con il castello Friedrichstein e un centro storico davvero pittoresco.

Grimmwelt

Infine, due dei luoghi più importanti legati alla vita dei due fratelli: Steinau an der Straße, ovvero il luogo dell'infanzia dei fratelli Grimm, visitabile nella casa-museo e il vero cuore del Strada, Kassel, dove hanno vissuto per oltre 30 anni. Kassel ospita due Patrimoni dell'UNESCO: al Grimmwelt, il museo moderno dedicato al mondo dei fratelli Grimm, si presentano le copie originali delle Fiabe pubblicate dai due fratelli tra il 1812 e il 1815, con le loro annotazioni e correzioni. Sempre a Kassel si trova il Wilhelmshöhe, ovvero il parco collinare più grande d'Europa, un capolavoro architettonico entrato nel Patrimonio culturale nel 2013. Proseguendo verso nord, si trova poi il Westwerk carolingio e la Civitas di Corvey, situati vicino a Höxter, ovvero un imponente struttura medievale.