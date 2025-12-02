In Italia c’è uno dei mercatini di Natale migliori d’Europa: qual è e quanto costa

Sapete che in Italia c’è uno dei migliori mercatini di Natale d’Europa? Ecco qual è e quali sono i suoi prezzi.

Ogni volta che pensiamo a un viaggio natalizio, ci vengono in mente le Capitali d'Europa o i luoghi innevati ai confini del mondo ma la verità è che non serve andare così lontano per godersi al massimo la magia delle feste. Anche in Italia esistono location suggestive, dove ci si ritrova in veri e propri universi fatati, un esempio? Il Piemonte, dove ogni anno viene organizzato Il Magico Paese di Natale, evento che per il terzo anno consecutivo è entrato nella classifica dei migliori mercatini di Natale d'Europa.

I riconoscimenti ottenuti dal Magico Paese di Natale

Si chiama Il Magico Paese di Natale ed è la manifestazione che ogni anno anima Asti, Govone, San Damiano d’Asti e S. Stefano Belbo, in Piemonte. Promosso dall'Associazione Generazione, è un vero e proprio festival immersivo a tema natalizio, dove si possono trovare scenografie da fiaba, prodotti artigianali e spettacoli ispirati alle favole. La cosa che in pochi sanno è che per il terzo anno consecutivo l'evento è entrato nella classifica degli European Best Christmas Markets 2026, il contest promosso da European Best Destinations, nel quale con 51.266 voti ha conquistato il sesto posto per il 2026. Il titolo ottenuto, in particolare, è quello di Most Fairytale Christmas Market in Europe, ovvero il mercatino più fiabesco d’Europa, che va ad aggiungersi al riconoscimento conquistato l'anno scorso di Mercatino di Natale più romantico d'Europa.

Il Magico Paese di Natale

I prezzi del Magico Paese di Natale

Il Magico Paese di Natale è stato inaugurato nella sua nuova versione il 15 novembre e rimarrà aperto fino al 21 dicembre 2025. Si tratta di un villaggio natalizio "diffuso", una sorta di percorso a tema tra diversi luoghi simbolo del Piemonte: c'è la Casa di Babbo Natale nel Castello Reale di Govone, un mercatino con 140 casette ad Asti, un Presepe Vivente a San Damiano d'Asti e la Fiaba di Natale a Santo Stefano Belbo con "La Fiaba di Natale". Quest’anno oltre al grande mercatino di Asti, è possibile trovare a Govone circa 50 casette lungo il viale che circonda il Castello Reale di Govone, creando un'atmosfera unica nel cuore delle Langhe. L'obiettivo è non solo proporre una serie di attrazioni in pieno stile natalizio, ma anche a celebrare il territorio, la cultura e le tradizioni di Langhe, Roero e Monferrato. Quali sono i prezzi? L'ingresso al Castello costa 5 euro, mentre per le varie attività, dalla visita alla Casa di Babbo Natale al laboratorio di pittura, bisogna pagare tra i 5 e i 7 euro.