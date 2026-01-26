Dove si trova il “Canada d’Europa”, il paese con castelli da fiaba e laghi turchesi

Siete alla ricerca di meravigliosi panorami alpini e castelli da fiaba? Questo paese definito il “Canada d’Europa” sembra fare al caso vostro: ecco qual è e dove si trova.

In giro per il mondo esistono posti che sembrano essere letteralmente usciti da una fiaba ma il più delle volte, essendo fuori dai classici itinerari turistici, rimangono a lungo sconosciuti. È il caso del cosiddetto "Canada d'Europa" dove, tra panorami alpini, enormi castelli e laghi scintillanti, si ha l'impressione di vivere in un film della Disney. Dove si trova questa zona super romantica da visitare assolutamente in inverno (o in vista di San Valentino)?

Dove si trova il Canada d'Europa

Nella Germania sud-orientale, per la precisione dove si incontrano i confini della Repubblica Ceca e dell'Austria, sorge la zona della Baviera, un enorme stato che spesso viene paragonato al Canada per i suoi panorami alpini che condividono un'incredibile somiglianza con le Montagne Rocciose. Si tratta di un luogo in cui la natura è rimasta incontaminata, dove le cime innevate si specchiano in enormi laghi azzurri come il Chiemsee e lo Starnberger See, dove ci si sperde in fitte foreste di alberi rari, dove ci si ritrova circondati da panorami paradisiaci. Qui si può praticare sci ed escursionismo, si può fare visita ai vigneti locali oppure ci si può dare agli sport acquatici.

La Strada Romantica della Baviera

Chi, invece, è alla ricerca di una più comune vita cittadina può fare tappa nella capitale Monaco oppure a Norimberga, Augusta e Ratisbona. Si tratta di antichi centri medievali dove il mondo sembra essersi fermato, dove si passeggia tra strade acciottolate, chiese barocche e case a graticcio storte. Per un'esperienza davvero fiabesca, infine, si può optare per il tour dei castelli sulla cosiddetta "Strada Romantica". Qui ci sono il Castello di Neuschwanstein, ovvero l'edificio che ha ispirato il simbolo della Disney, il Castello di Linderhof con la sua Grotta di Venere, il Castello di Herrenchiemsee ispirato alla Reggia di Versailles. Da non perdere, anche Rothenburg ob der Tauber, una pittoresca cittadina situata nella Franconia che è stata fonte d'ispirazione per il villaggio di Pinocchio. In quanti organizzeranno proprio qui una fuga romantica a San Valentino?