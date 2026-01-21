Parigi è la città più romantica d’Europa secondo Time Out: al secondo posto un’italiana

Un viaggio è uno dei regali più graditi che si è soliti scambiarsi tra innamorati, nel giorno di San Valentino. Piuttosto che regali materiali, sempre più coppie preferiscono concedersi un'esperienza a due da custodire per sempre tra i ricordi più belli, un momento di condivisione insomma. Le coppie, però, non sono tutte uguali e la classifica delle città più romantiche stilata da Time Out potrebbe non essere la più adatta, per gli spiriti avventurosi alla ricerca di emozioni forti e sport estremi! La rivista, infatti, in vista del 14 febbraio ha ben pensato di stilare un elenco, per aiutare chi ha intenzione di sorprendere la propria metà con una vacanza romantica e rilassante. L'elenco comprende città perfette per lunghe passeggiate mano nella mano, per caldi bagni nelle acque termali, per cenette a lume di candela e brindisi sotto le stelle. Insomma, sono tutti luoghi incantevoli che offrono opportunità di svago e divertimento per le coppie che vogliono concedersi una fuga d'amore, lontano da tutto e tutti. Ogni città ha qualcosa di speciale in serbo per loro, qualcosa da scoprire, qualcosa che vale la pena ricordare. E con gioia, possiamo dire che Time Out ha dato grande spazio all'Italia, nella classifica.

Forse non è del tutto una sorpresa, ma Parigi svetta al primo posto su tutte le altre città d'Europa. In effetti, quando si pensa alla capitale francese si pensa sempre a lei come la città dell'amore per eccellenza: è un titolo che si porta dietro da sempre. Qui si respira una magia particolare che nel tempo è diventata una vera e propria calamita per le coppie, che sanno di poter trovare qui un'atmosfera davvero calda, accogliente, piena d'arte e romanticismo. Forse la serie tv Emily in Paris ha contribuito a rafforzare questo stereotipo: tutte sognano delle love story e dei baci all'ombra della Tour Eiffel come quelli della protagonista! Tra l'altro, proprio nel giorno di San Valentino riaprirà le porte al pubblico il Musée de la Vie Romantique, rimasto chiuso per mesi per lavori di restauro. La mostra che segna la riapertura è quella dedicata a Paul Huet. Altra tappa imperdibile è Le mur des je t'aime (Il muro del Ti amo), dove queste tre parole sono scritte in 250 lingue diverse.

Venezia

L'Italia, però, non ha nulla da invidiare alla Francia e lo dimostra questo secondo posto della classifica, dove c'è una città italiana che effettivamente è famosa per la sua atmosfera romantica. Non a caso, l'hanno scelta Jeff Bezos e Lauren Sanchez per il loro matrimonio, venendo qui appositamente dall'altra parte del mondo. Medaglia d'argento per Venezia: qui gli innamorati non possono non farsi contagiare dalla magia di un viaggetto lungo il Canal Grande in gondola al tramonto. Sarà l'acqua, saranno le Chiese, saranno i graziosi caffè per le strade e i ponti, ma qui è tutto delizioso e impossibile da dimenticare.

Leggi anche Londra è la destinazione più bella del mondo: due italiane in classifica

Verona

Terzo posto per Praga, in Repubblica Ceca, altra capitale fiabesca tra chiese, castelli e cattedrali che la rendono perfette per un tour di coppia e quarto posto per Lisbona in Portogallo. L'Italia deve la sua doppietta a Verona, che spicca al quinto posto. Ovviamente, la città fa pensare immediatamente al balcone di Giulietta, che è forse il posto più iconico della città, quello preferito dai turisti, soprattutto dalle coppie, affascinate dalla struggente storia d'amore tra la Capuleti e Romeo Montecchi. In città c'è anche la statua dedicata a Giulietta e secondo la leggenda toccarla renderebbe fortunati in amore. Certo, bisogna armarsi di pazienza, perché statua e balcone sono sempre presi d'assalto. Il balcone è anche di recente diventato a pagamento. Benché qui si respiri un'aria decisamente romantica, The Telepgraph ha comunque inserito il celeberrimo balcone tra le peggiori attrazioni d'Europa, da evitare e che non merita la sua fama.

Atene

Sesto posto per Atene: l'Acropoli illuminata di notte è una vista che si commenta da sola! Settimo posto per Bergen in Norvegia: qui l'attrazione principale è l'aurora boreale ovviamente, ma la città offre anche altre esperienze diverse dal solito come le gite in slitta trainata da renne, le passeggiate nella neve con gli husky, i soggiorni nelle baite dentro la foresta. Per i fan delle esperienze più comode, invece, c'è sempre la regale ed elegante Vienna, che ha infatti conquistato l'ottavo posto: merito dei suoi maestosi palazzi, dei giardini, del profumo di strudel che arriva dai caffè.

Vienna

Quali sono le città più romantiche d'Europa