La Casa di Giulietta a Verona diventa a pagamento: quanto costa il biglietto per il famoso Balcone

La Casa di Giulietta a Verona

È impossibile non visitare Verona senza fare tappa al celeberrimo balcone di Giulietta, diventato emblema della città, una destinazione immancabile nei tour dei turisti. Negli anni si è generato un vero e proprio sovraffollamento: è uno dei punti di maggiore concentrazione turistica, un flusso diventato difficile da gestire. Ecco perché è stato necessario pensare misure drastiche di contenimento, un modo per rendere anche più piacevole la visita a chi è di passaggio, senza dover fare i conti con file infinite e gente ovunque.

Il Comune di Verona, quindi, ha deciso di introdurre un biglietto d’ingresso da 12 euro, con prenotazione obbligatoria, per accedere al cortile della Casa di Giulietta di via Cappello, finora visitabile liberamente. L'amministrazione ha introdotto anche un limite alla capienza, riducendola da 130 a 100 persone. Inoltre ha stabilito anche un numero massimo di accessi quotidiani e introdotto visite in gruppi di 45 individui ogni quarto d'ora. L'accesso contingentato da via Cappello è stato organizzato in due percorsi, separati mediante un nastro rosso: uno riservato ai possessori del biglietto per la Casa di Giulietta e uno destinato esclusivamente ai clienti del negozio di souvenir adiacente, che ha accesso diretto sul cortile. Prossimamente, potrebbe entrare in vigore anche un senso unico pedonale nei momenti di maggiore affluenza, per ridurre ulteriormente i disagi in zona causati dal sovraffollamento turistico.

Il balcone di Giulietta

Queste misure sono entrate in vigore il 6 dicembre e si protrarranno fino al 6 gennaio, in previsione dell'afflusso di turisti nel periodo natalizio. In questi primi giorni non c'è stato alcun calo nelle visite, anzi si è registrato ugualmente il tutto esaurito a dimostrazione di quanto questo spazio sia amato dal pubblico, desideroso di ammirarlo e scattare una foto ricordo, un selfie per i social. È sicuramente un posto emblematico: rimanda alla celebre scena del balcone raccontata nella tragedia Romeo e Giulietta di Shakespeare che racconta dell'amore contrastato tra un Montecchi e una Capuleti, due famiglie rivali.

La storia della Casa e del balcone

La Casa di Giulietta è stata aperta nel 1973: si trova all'interno di una costruzione fortificata medievale, più volte restaurata mano a mano che passava nelle mani di differenti proprietari. L'edificio originale era di proprietà dei Cappello (o Capuleti). Ha ospitato una locanda, poi delle botteghe, poi c'è stato l'intervento decisivo una volta acquisito dal Comune di Verona. Nel 1939 sotto la direzione di Antonio Avena (direttore dei Musei Civici) si decise l'intervento di allestimento per interpretare la scena fatidica del balcone. Nei paraggi ci sono anche la tomba di Giulietta e la casa di Romeo.