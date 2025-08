Come si accede alla Scala dei Turchi e quanto costa il biglietto: prezzi e prenotazioni

Per tutelare la preziosa Scala dei Turchi, si è scelto di mettere un ingresso limitato e a pagamento al famoso sito: ecco come si accede e quanto costa.

Scala dei Turchi, riserva Torre

Solitamente si parla della Scala dei Turchi per le sue bellezze, per l'unicità di questo patrimonio siciliano di Realmonte, in provincia di Agrigento. Ora il sito è invece al centro di una polemica su un presunto trattamenti di favore riservato a un'influencer. Molti turisti si sono lamentati ipotizzando che la parete sia stata chiusa al pubblico per consentire a Clizia Incorvaia di scattare foto e video in solitaria. Lei si è difesa specificando che non era sola, ma in compagnia di altre persone, che però ha avuto l'accortezza di non riprendere. Si è espresso in merito anche il sindaco: "Nessuna autorizzazione che riguarda l’influencer". Ha anche chiarito cosa è successo quel giorno e perché alcuni turisti non hanno potuto accedere. Esiste infatti una procedura ben precisa per entrare.

Come visitare la Scala dei Turchi: modalità di accesso

Per accedere al famoso sito bisogna acquistare un biglietto d'ingresso online, sull'apposita piattaforma che rilascia il MY Scala dei Turchi. Al momento dell'acquisto bisogna anche selezionare una ben precisa fascia oraria, l'unica in cui si potrà poi effettivamente entrare. L'accesso è consentito a massimo 20 persone alla volta, per la durata di 30 minuti.

Quanto costa il biglietto per accedere alla Scala dei Turchi

Esistono tre tipologie di ticket. Cambia il prezzo e cambia anche il tipo di servizio si cui si può usufruire. Il pass azzurro da 5 euro è quello che permette visite turistiche, il pass bianco ceduto a titolo gratuito è quello riservato a residenti, diversamente abili, bambini sotto i 12 anni, scuole, università, attività scientifiche. Esiste infine il pass verde da 1000 euro, che è quello specifico per fare riprese televisiva/cinematografiche, shooting fotografici per pubblicità o per promozione di brand: è valido per l'intera giornata.

Come si arriva alla Scala dei Turchi

La location si trova nel comune di Realmonte (in provincia di Agrigento), su un tratto di strada costiera facilmente raggiungibile in auto. I parcheggi nelle vicinanze sono tutti a pagamento. Questa estate, a partire dal mese di giugno, è stato anche intensificato il servizio di trasporto pubblico. Esiste infatti un servizio bus circolare che parte dalla stazione di Agrigento Centrale e prosegue facendo tappa in diversi punti iconici della città, tra cui questo sito.