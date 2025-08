“Per Clizia Incorvaia hanno chiuso la Scala dei Turchi”, lei interviene e fa chiarezza dopo la polemica sui social

Clizia Incorvaia risponde alle critiche di chi la accusa sui social di aver fatto chiudere la Scala dei Turchi, il geosito che si trova sulla costa di Realmonte, in Sicilia, per consentirle di scattare foto e realizzare contenuti in solitaria. La replica della moglie di Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia risponde alle critiche di chi la accusa sui social di aver fatto chiudere la Scala dei Turchi, il geosito che si trova sulla costa di Realmonte, in provincia di Agrigento, in Sicilia, per consentirle di scattare foto e realizzare contenuti in solitaria. La replica della moglie di Paolo Ciavarro: "Mi hanno insegnato a documentarmi e informarmi prima di scrivere ed esporre sempre un pensiero".

Clizia Incorvaia alla Scala dei Turchi, la risposta dopo le polemiche

Dopo aver postato un video che la ritrae da sola mentre passeggia sulla Scala dei Turchi, Clizia Incorvaia era stata inondata dalle critiche sul suo profilo Instagram. Tra i commenti, chi la accusava di aver richiesto la chiusura di un bene pubblico per scopi personali. Così, l'influencer ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza. "Mi hanno insegnato a documentarmi e informarmi prima di scrivere ed esporre sempre un pensiero. Altrimenti si può essere fraintesi e ritenuti superficiali o altro", ha esordito.

"Non l'hanno chiusa per me, c'erano altre persone"

Incorvaia ha spiegato di essere cresciuta dai 4 ai 20 anni alla Scala dei Turchi, "trascorrendo lì ogni estate e tuffandomi dai vari punti che conosciamo solo noi, nati lì". Adesso, alla Scala dei Turchi non si può più fare il bagno e tuffarsi, ma è aperta al pubblico dalle 8:30 alle 19 e vi si può accedere attraverso il pagamento di un ticket.

Non hanno chiuso la scala per me, c'erano altre persona quel giorno che non abbiamo inquadrato e che scattavano e si godevano la sua bellezza unica. Erano le 8:40 del mattino, orario che consiglio per godere della meraviglia di questo Patrimonio Unesco.

Le modalità di accesso alla Scala dei Turchi

Come sostenuto da Incorvaia, la Scala dei Turchi è accessibile, ma con alcune limitazioni. Attualmente, l'accesso è regolamentato e a pagamento, con fasce orarie e numero limitato di visitatori per garantire la tutela del sito. È necessario infatti acquistare un biglietto, il cui costo e modalità di acquisto possono variare. Le visite sono organizzate in fasce orarie e con un numero limitato di partecipanti per turno, per evitare sovraffollamento e preservare il sito, secondo quanto riporta AgrigentoNotizie viaggioinsicilia.it. Queste hanno una durata predefinita, solitamente di circa 30-60 minuti.