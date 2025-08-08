Valeria Fabrizi litiga per un posto in spiaggia, la figlia: “Aggredite verbalmente, mia madre si è sentita male”

Valeria Fabrizi e Giorgia Giacobetti protagoniste di un’accesa lite nella spiaggia di Liscia di Vacca, zona Porto Cervo. L’attrice di Che Dio ci Aiuti e la figlia hanno discusso animatamente con il direttore della struttura quando si sono viste negare una posto nello stabilimento. “Mia madre si è sentita male, ci hanno aggredito verbalmente”, il racconto.

Valeria Fabrizi e Giorgia Giacobetti protagoniste di un'accesa lite nella spiaggia di Liscia di Vacca, zona Porto Cervo. L'attrice di Che Dio ci Aiuti e la figlia hanno discusso animatamente con il direttore della struttura di fronte al loro appartamento, quando si sono viste negare una posto nello stabilimento balneare. I toni sarebbero stati piuttosto accesi, tanto che l'interprete di Suor Costanza nella nota fiction si sarebbe sentita male. Ecco cosa è successo.

Valeria Fabrizi e la figlia litigano per un posto in spiaggia: cosa è successo

Nella giornata del 7 agosto, Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia Giacobetti si sono recate nella spiaggia Liscia di Vacca, in Costa Smeralda (Sardegna). Come spiega La Nuova Sardegna, nel 2023 le due hanno acquistato uno degli appartamenti del residence Gli Oleandri, poco distante dalla spiaggia in questione. "Abbiamo sempre potuto accedere alla spiaggia e allo stabilimento senza problemi, dietro il pagamento di una quota, non proprio economica", ha raccontato Giacobetti. Tuttavia, quest'anno la modalità di accesso allo stabilimento è cambiata e ha fatto nascere un'accesa discussione.

Per l'estate 2025, infatti, la struttura ha deciso di assegnare le postazioni mare usando una modalità basata sull'estrazione: chi vuole passare una giornata in spiaggia si deve presentare la sera prima con un numero e, se viene estratto, avrà diritto a un ombrellone il giorno successivo. L'attrice e la figlia sono però rimaste senza sdraio e, stando a quanto riporta il quotidiano sardo, hanno iniziato a litigare con il gestore della struttura. I toni della lite sarebbero stati piuttosto accessi, tanto che a Fabrizi sarebbero state offerte "cinque o sei gocce di Lexotan" per calmarsi.

"Mia madre Valeria Fabrizi si è sentita male", il racconto della figlia

"Quello che è successo ci è dispiaciuto molto, a prescindere dalla questione in sé, per i modi", ha commentato Giacobetti dopo l'accaduto. La discussione sarebbe degenerata quando le due donne hanno minacciato il rappresentante dell'hotel di "far sapere tutto ai giornali" e il diretto interessato avrebbe risposto di "infilarsi il giornale in quel posto". "Sono stata aggredita verbalmente davanti a tutti e mia madre, poco distante, si è sentita male", ha raccontato ancora Giacobetti. "Mi ha scossa quello che è accaduto, in 88 anni mai una cosa del genere", ha spiegato Fabrizi. Il direttore della struttura nega la dinamica e racconta di aver fatto solo presente che quel posto era già stato assegnato.