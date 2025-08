Incidente d’auto per Jenny Urtis, macchina distrutta appena arrivata in Sardegna: “Inizio vacanze col botto”

Incidente d’auto per Jenny Urtis: la nota chirurga dei Vip ha raccontato di aver distrutto la sua auto poco dopo l’arrivo in Sardegna, nella zona della Costa Smeralda, per trascorrere le vacanze estive. “Guardate cosa ho combinato. Per fortuna nulla di grave”, ha raccontato via Instagram mostrando le immagini della macchina.

Incidente d'auto per Jenny Urtis. La nota chirurga dei Vip ha raccontato di aver distrutto la sua auto poco dopo l'arrivo in Sardegna, nella zona della Costa Smeralda, per trascorrere le vacanze estive. Su Instagram ha pubblicato un breve video per documentare la situazione e mostrarla ai followers, pur senza rendere nota la dinamica. Nell'impatto sono rimasti coinvolti anche altri veicoli.

Incidente d'auto per Jenny Urtis, cosa è successo in Sardegna

"Situazione appena arrivate in Sardegna, guardate cosa ho combinato", ha esordito Urtis in una delle ultime stories pubblicata sul suo profilo Instagram. La nota chirurga dei Vip ha mostrato la sua auto distrutta e ha raccontato che la vacanza in Sardegna non è iniziata nel migliore dei modi. Nel breve video condiviso, si vede l'automobile a pezzi nella parte anteriore, il cofano aperto e una ruota spostata."Inizio vacanza con il botto",ha scritto Urtis. Al momento non è nota la dinamica dell'incidente, ma quel che è certo è che sono rimaste coinvolte anche altre macchine. Nella stories successiva, si vede Urtis seduta su un muretto mentre parla al telefono, probabilmente in attesa che l'auto venga rimossa. Ha anche voluto rassicurare tutti: "Nulla di grave".

Jenny Urtis in vacanza in Sardegna

Jenny Urtist si trova in Costa Smeralda per trascorrere le sue vacanza estive. Un periodo di relax che la nota chirurga dei vip aspettava ormai da tempo e che aveva preannunciato ai suoi followers su Instagram, spiegando che si sarebbe rilassata trascorrendo le giornate al mare e divertendosi in spiaggia. La meta scelta è la rinomata zona della Sardegna che già diversi personaggi dello spettacolo e dei social scelgono per la loro pausa estiva, come Belen Rodriguez con i figli Santiago e Luna Marì, ma anche Stefano De Martino con la nuova fiamma Caroline Tronelli.