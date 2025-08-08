Come sta Jenny Urtis dopo l’incidente d’auto in Sardegna: “È stato spaventoso, per fortuna nessun ferito grave”

Jenny Urtis è tornata sui social dopo il recente incidente in Sardegna, dove la sua avuto è andata in parte distrutta. “È stato un momento super spaventoso. Fortunatamente non ci sono feriti gravi e io stessa ho riportato solo alcune escoriazioni”, ha fatto sapere in un video Instagram.

Come sta Jenny Urtis dopo l'incidente d'auto

"Recentemente ho avuto un bruttissimo incidente in Sardegna, sulla strada che porta dall'aeroporto a Porto Cervo. È stato un momento super spaventoso", ha esordito Urtis in un video pubblicato su Instagram qualche giorno dopo il recente incidente d'auto. Sempre sui social, aveva raccontato che la sua auto era andata distrutta poco dopo essere arrivata sull'isola per le vacanze. "Fortunatamente non ci sono feriti gravi e io stessa ho riportato solo alcune escoriazioni", ha aggiunto. Poi ha voluto ribadire l'importanza di adottare misure di sicurezza al fine di evitare situazioni come quella che ha vissuto: "Voglio ribadire quanto sia cruciale non tenere il cellulare in mano, utilizzare sempre la cintura di sicurezza e mantenere sempre l'attenzione sulla strada. Queste piccole accortezze possono davvero fare la differenza e aiutarci a evitare incidenti o a limitarne le conseguenze, come è successo a me".

"Guardate cosa ho combinato", il racconto di Jenny Urtis

"Situazione appena arrivate in Sardegna, guardate cosa ho combinato", ha esordito Urtis in alcune storie pubblicata sul suo profilo Instagram lo scorso 5 agosto. La nota chirurga dei Vip aveva mostrato la sua auto distrutta e raccontato che la vacanza in Sardegna non era di certo iniziata nel migliore dei modi. Nel breve video condiviso, si vedeva l'automobile a pezzi nella parte anteriore, il cofano aperto e una ruota spostata."Inizio vacanza con il botto", aveva scritto. Al momento non è nota la dinamica dell'incidente.