L’ex di Temptation Carlotta Adacher ritrova l’amore, la nuova vita dopo l’incidente: “Il mio regalo migliore sei tu”

Sono passati quattro anni da quanto Carlotta Adacher partecipò a Temptation Island. Da allora, la modella e influencer ha vissuto anni complessi, dovuti soprattutto al grave incidente stradale che la vide coinvolta a Roma nell’aprile 2023, dopo il quale attraversò un lungo percorso di recupero fisico e psicologico. Oggi, a distanza di oltre un anno, racconta di aver ritrovato stabilità e serenità, anche grazie a una nuova relazione.

Carlotta Adacher ritrova l'amore, gli scatti social con il nuovo fidanzato

La lieta notizia è arrivata qualche settimana fa, a giugno, quando in occasione del suo 38esimo compleanno, Carlotta Adacher ha pubblicato le prime foto insieme a un nuovo compagno. Nessuna dichiarazione pubblica, ma un post che lascia poco spazio ai dubbi. Attualmente la coppia si sta godendo l’estate lontano dai riflettori: "Il mio regalo migliore sei tu", ha scritto a corredo di un carosello in cui compare anche uno scatto insieme al suo nuovo amore.

Il percorso a Temptation Island 2021 come tentatrice

Il pubblico l’aveva conosciuta nel 2021 durante la nona edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia. Nel villaggio delle tentazioni si era avvicinata al fidanzato Alessandro Autera, che all’epoca era fidanzato con Jessica Mascheroni. Finito il programma, Autera e Adacher avevano iniziato una relazione, durata però solo pochi mesi. Successivamente, la modella aveva frequentato Giulio Raselli, ex tronista ed ex tentatore anche lui, ma anche quella storia era finita tra frecciate e allontanamenti.

L'incidente e il recupero

Poi, un incidente d’auto serio che sconvolse la sua quotidianità. Da quel momento, Adacher si è allontanata dalla cronaca rosa, concentrandosi sulla riabilitazione. I fan hanno continuato a seguirla attraverso i social, dove ha raccontato senza filtri la difficoltà della ripresa. In particolare, in un'occasione rispose a chi sosteneva che risultasse deformata in viso dopo l’incidente. “A me questi commenti mi scivolano addosso. Ero figa prima dell’incidente, lo sono adesso, perché le facce di queste persone che mi scrivono vorrei vederle e penso che si scambierebbero con me molto volentieri”, disse.