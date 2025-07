Maria Concetta scopre che Angelo l’ha tradita dopo Temptation Island: “Diceva che ho i denti gialli e il seno cadente”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quello raccontato da Maria Concetta Schembri a Filippo Bisciglia un mese dopo Temptation Island è probabilmente l’epilogo più amaro di questa edizione del docu-reality di Canale 5. La donna ha infatti rivelato di aver scoperto che il compagno, Angelo Scarpata, l’aveva tradita sia prima che dopo la partecipazione al programma.

“Il problema non è stato quanto accaduto nel villaggio, ma il fatto che prima del programma avesse baciato la sua ex. Dopo l’uscita, lui ha confermato tutto, dicendo che era stata lei a tirarlo a sé per baciarlo. Io non ci credo, la responsabilità è sua. Il toporatto perde il pelo ma non il vizio”, ha raccontato in lacrime, ancora profondamente ferita.

Le lacrime di Maria Concetta: “Ho scoperto il secondo tradimento guardando il cellulare”

Ma il racconto non finisce qui. Una volta tornati alla vita reale, Angelo avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione:

Una volta mi aveva promesso che sarebbe venuto a Gela da me e avrebbe passato tutta la notte sotto casa mia. È venuto una sola sera, è rimasto due ore e poi se n’è andato a fare serata. Mi hanno mandato anche delle foto in cui faceva il cretino con un’altra ragazza. Un giorno decido di riportargli le sue cose, vado a casa sua ma non lo trovo. Lo aspetto tre ore e niente. Poi mi chiama e mi dice che è andato via alle 22:30 a bere un calice di vino: una bugia, io ero lì dalle 21. Per la seconda volta decido di dargli una nuova opportunità ma poi ho un’illuminazione e gli chiedo di vedere l’estratto conto del giorno in cui era uscito a bere vino. Prende il telefono e inizia a tremare. Vedo un pagamento in pizzeria e scopro che mi aveva tradita. Lui lo conferma e io capisco che è inutile cercare di cambiarlo. Ho idealizzato un amore che non esiste. Ho capito che non posso stare con una persona così, quindi per me questa storia finisce qui. A volte mi diceva che amava le mie rughette, i denti gialli, il seno cadente… Ma come si può parlare così della donna che si ama? Questa esperienza mi ha aperto gli occhi. Ho avuto le mie risposte.

Angelo: “Pagherò amaramente il fatto di essermi distratto con un’altra”

Angelo, raggiungendo Filippo Bisciglia, conferma la versione di Maria Concetta e ammette il suo errore: “Dopo essere uscito dal programma, sono stato un paio di giorni a casa sua per cercare di capire il vero motivo della sua decisione. Lei mi ha detto che, prima del programma, aveva ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta che sosteneva che l’avessi tradita. Non era vero. Abbiamo discusso tanto e, dopo un litigio, ha deciso di troncare tutto. Sono andato via da casa sua e sono stato malissimo. Per dieci giorni ho provato a farle capire che si stava sbagliando. L’ho aspettata sotto casa, ma lei mi diceva di andarmene. Davanti a quel muro mi sono rassegnato, e ho commesso l’errore di distrarmi con un’altra ragazza. È uno sbaglio che pagherò amaramente. Dopo qualche giorno, capisco che Maria Concetta si era un po’ ammorbidita, e torniamo insieme. Quando l’ho riconquistata, ero l’uomo più felice del mondo. Purtroppo, controllando il mio telefono, ha scoperto la mia distrazione. Mi sento in colpa. Non ho mai amato nessuno così tanto. So che per lei sarà difficile rialzarsi da tutto questo”.