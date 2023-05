Carlotta Adacher, la prima foto dopo il grave incidente: “Temevo di non poter più riaprire gli occhi” Carlotta Adacher torna sui social dopo l’incidente di cui è stata vittima il 30 aprile: a distanza di settimane si mostra per la prima volta con il volto tumefatto, lividi e il cerotto sul naso: “Un secondo. L’impatto. Il nulla. Avevo paura di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli”.

A cura di Gaia Martino

Carlotta Adacher, ex tentatrice di Temptation Island che in passato è stata fidanzata con Giulio Raselli, torna su Instagram a distanza di due settimane dall'ultima pubblicazione. La modella romana 36enne è stata coinvolta in un grave incidente stradale lo scorso 30 aprile e solo nelle ultime ore ha rotto il silenzio. Lo scorso 3 aprile era stata la sorella a raccontare alcuni dettagli dei fatti: "Ha subito un grande incidente, non è in pericolo di vita ma ha varie fratture scomposte in viso. Siamo in attesa dell'operazione", le parole. A corredo delle immagini con il volto tumefatto, Carlotta Adacher spiega cosa è successo.

Le parole di Carlotta Adacher dopo l'incidente

Era il pomeriggio del 30 aprile quando Carlotta Adacher stava percorrendo la strada che imbocca tutti i giorni prima del drammatico incidente: "Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 Aprile ore 18.30. La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli", le prime parole su Instagram a corredo di alcuni selfie con il volto tumefatto. "13 maggio 2023, sono qui" – ha aggiunto – "Mi conoscete, sto tornando con le mie foto (magari un po’ acciaccate) le mie storie, le mie smorfie (alternative) e i miei discorsi accompagnati sicuramente da qualche pronuncia un po’ strana (si spera momentanea). Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi. Grazie".

Chi è Carlotta Adacher, il percorso a Temptation Island e la storia con Giulio Raselli

Carlotta Adacher è stata la tentatrice a Temptation Island nell'edizione del 2021: fece perdere la testa ad Alessandro Autera – che si presentò nel programma in coppia con la fidanzata Jessica Mascheroni – con il quale, dopo la fine del programma, intraprese una relazione, durata qualche mese. La modella, 36enne nata a Roma, ha avuto anche una breve storia d'amore con Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne. Oggi fa la modella e influencer.