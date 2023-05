Carlotta Adacher coinvolta in un grave incidente stradale, la sorella: “Ha varie fratture in viso” Carlotta Adacher, ex tentatrice di Temptation Island, ha avuto un grave incidente stradale. A raccontarlo, via social, la sorella Alessia: “Non è assolutamente in pericolo di vita, purtroppo però ha varie fratture scomposte in viso e siamo in attesa dell’operazione”.

A cura di Elisabetta Murina

Carlotta Adacher, ex tentatrice di Temptation Island e in passato fidanzata con il tronista Giulio Raselli, è stata coinvolta in un grave incidente stradale. A raccontarlo la sorella Alessia in un video su Instagram, spiegando che la ragazza "non è in pericolo di vita" ma ha riportato diverse fratture scomposte e dovrà sottoporsi a un'operazione.

La spiegazione di Alessia Adacher, sorella di Carlotta

È stata Alessia Adacher a raccontare cosa è successo alla sorella Carlotta, dopo che quest'ultima aveva condiviso una foto tra le sue storie Instagram che aveva fatto preoccupare i fan. L'ex tentatrice è stata coinvolta in un grave incidente stradale, di cui al momento non è nota la dinamica, e ha riportato diverse fratture al viso. Fortunatamente però non è in pericolo di vita, anche se dovrà sottoporsi a un'operazione:

Volevo dare voce a Carlotta che ora voce non ha. Ha subito un grave incidente stradale, vi volevo rassicurare e non è assolutamente in pericolo di vita. Purtroppo però ha varie fratture scomposte in viso e siamo in attesa dell'operazione, che sarà imminente, avverrà a giorni. Ripeto, non è in pericolo di vita però il percorso non sarà facile. Io sono positiva.

Alessia Adacher, poi, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto sui social la sorella in questo momento di difficoltà, facendole sentire la sua vicinanza e anche tanto affetto. Queste le sue parole: "Carlotta ci tiene a continuare a dare un seguito al suo profilo, a tenervi aggiornati. Volevo ringraziarvi di tutto l'affetto che dimostrate, non smettete di farlo perché in questo momento c'è bisogno."