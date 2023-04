Diego Tavani di Uomini e Donne ha rischiato la vita in un incidente stradale: “Salvo per miracolo” Diego Tavani, ex Cavaliere del parterre Over di Uomini e Donne, è rimasto coinvolto in un pericoloso incidente stradale in cui ha rischiato di perdere la vita: “Due fari… lo stritolo delle gomme… un rumore forte… il buio”.

A cura di Elisabetta Murina

Diego Tavani, ex Cavaliere del parterre Over di Uomini e Donne, è rimasto coinvolto in un pericoloso incidente stradale. A raccontarlo lui stesso, con una storia pubblicata su Instagram. Stando alle sue parole, ha rischiato di perdere la vita e si sarebbe salvato per miracolo. "Grazie vita perché ancora posso vedere mio figlio crescere", ha detto.

Cosa è successo a Diego Tavani

Sul suo profilo social, Tavani ha raccontato l'incidente stradale vissuto nella notte di sabato, giorno prima di Pasqua. L'ex Cavaliere ha usato poche parole, ma sufficienti per rendere l'idea del rischio a cui è andato incontro: "Due fari… lo stritolo delle gomme… un rumore forte… il buio". La dinamica non è chiara con precisione, così come non è noto il luogo in cui è avvenuto lo scontro né che cosa l'abbia causato. Quel che è certo è che l'ex protagonista di Uomini e Donne si è salvato per miracolo, come lui stesso ha raccontato: "E poi il miracolo guardi su e capisci che qualcuno per centimetri ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… ancora posso vedere crescere mio figlio". Al momento quindi le sue condizioni di salute sarebbero buone, fatta eccezione per qualche dolore.

Il percorso di Diego Tavani a Uomini e Donne

Diego Tavani ha partecipato a Uomini e Donne l'anno scorso, con l'obbiettivo di trovare l'amore e innamorarsi di nuovo. Inizialmente sembrava esserci riuscito, tanto da aver scelto di uscire dal programma con Aneta Buchtova. La loro conoscenza però, lontano dalle telecamere, è durata solo nove mesi. A dicembre infatti la Dama ha annunciato la rottura con una Instagram Story, spiegandone anche le cause: "Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione a cui non ho mai creduto, si è rivelata purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia".