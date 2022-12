Diego Tavani e Aneta Buchtova si sono lasciati, l’annuncio dell’ex Dama di Uomini e Donne Diego Tavani e Aneta Buchtova si sono lasciati: l’ex Dama di Uomini e Donne ha dato l’annuncio sui social raccontando che il suo ormai ex compagno le aveva chiesto una pausa di riflessione “alla quale non avevo creduto”.

A cura di Gaia Martino

Diego Tavani e Aneta Buchtova si sono lasciati. I due volti del Trono Over di Uomini e Donne si scelsero lo scorso maggio: a distanza di 9 mesi hanno annunciato la fine della loro storia d'amore. L'ex Dama ha aggiornato i fan con una Instagram story: "La mia storia con Diego è giunta al termine". Sarebbe stato lui ad allontanarla chiedendole una pausa di riflessione.

L'annuncio di Aneta Buchtova

Aneta Buchtova con una Instagram story ha comunicato ai fan che la storia con Diego Tavani è giunta al capolinea. "Ciao a tutti, visto l'affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere stata sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la storia con Diego è giunta al termine": così comincia il lungo messaggio ai fan nel quale poi spiega il motivo della rottura. "Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione a cui non ho mai creduto, si è rivelata purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia". Silenzio in merito la questione sul profilo social dell'ex Cavaliere.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

Lo scorso maggio dopo una lunga conoscenza nel programma, Diego e Anita decisero di lasciare lo studio insieme. "È un discorso di consapevolezza. Ci siamo incontrati tanto, vivendola è uscito fuori il fuoco. Ora c'è la sensazione di voler andare avanti, è tutto così perfetto", le parole dell'ex Cavaliere 42enne che prima di conoscere Aneta Buchtova aveva già partecipato al programma nel parterre maschile del trono Over per frequentare Ida Platano. Con lei però non volle lasciare lo studio, così abbandonò il programma solo: una volta tornato sembrava essere pronto per intraprendere una relazione seria, ma con l'imprenditrice romana non è andata come sperato.