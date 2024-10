video suggerito

Valentina Autiero, ex dama di Uomini e Donne, si candida nelle file di Forza Italia A qualche anno dalla sua uscita da Uomini e Donne, Valentina Autiero ha deciso di candidarsi. La donna si è candidata al consiglio comunale di Anzio a supporto del candidato sindaco per Forza Italia Stefano Bertollini.

A cura di Stefania Rocco

Valentina Autiero tenta, a sorpresa, lo sbarco in politica. La donna, per anni volto di Uomini e Donne, ha deciso di candidarsi per il ruolo di consigliera comunale di Anzio a supporto del candidato sindaco per Forza Italia Stefano Bertollini. “Una nuova avventura per me”, ha scritto Autiero tra le sue Instagram story, potendo contare su un profilo che – grazie alla partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi su Canale5 – conta oltre 200mila follower.

La storia di Valentina Autiero a Uomini e Donne

Valentina Autiero aveva abbandonato Uomini e Donne nel 2020 insieme all’ex cavaliere Germano Avolio. Erano stati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari a invitarli a lasciare il programma dopo essersi resi conto che i due stavano vivendo quella che sembrava essere a tutti gli effetti una storia d’amore importante. Quel legame era tuttavia terminato a pochi mesi dall’uscita dallo studio del dating show e, a partire da quel momento, Valentina non era più rientrata nel parterre del programma. Oggi sarebbe ancora single e in attesa dell'uomo della sua vita. "Non cerco più il principe azzurro ma un uomo concreto", aveva fatto sapere a qualche mese dall'uscita dal programma.

Che lavoro fa Valentina Autiero, ex di Uomini e Donne

Valentina, dopo avere lasciato Uomini e Donne nel 2020, aveva continuato a raccontare la sua vita ai follower attraverso il suo profilo Instagram. A fine 2021, ad esempio, aveva raccontato di essere stata costretta a lasciare il suo impiego da segretaria in un centro estetico a causa delle difficoltà vissute dall’azienda per la quale lavorava durante la sospensione avvenuta a causa della pandemia di Covid. Successivamente, aveva trovato lavoro nel settore immobiliare ma è soprattutto sull’attività da influencer che si è concentrata nel corso degli ultimi anni. Adesso la nuova avventura – così come lei stessa la definisce – in politica.