Chi è Sabrina, la dama del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Gabriele Sabrina è una delle nuove Dame di Uomini e Donne. Ha 54 anni ed è di Reggio Emilia, città in cui lavora nel settore immobiliare. Nel dating show condotto da Maria De Filippi è impegnata nella conoscenza con Gabriele, al quale ha dichiarato di voler dare l’esclusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Sabrina è una delle dame del trono over di Uomini e Donne. Ha 54 anni e, come si evince dal suo accento, ha origini emiliane. La donna, infatti, vive e lavora a Reggio Emilia nel settore immobiliare. Nel dating show condotto da Maria De Filippi, si è fatta notare per il suo carattere deciso e temperato nel corso della conoscenza con Gabriele, dal quale è molto presa. L'uomo, tuttavia, non intende conoscere solo lei e la decisione ha dato il via ad alcuni battibecchi tra i due nel corso delle ultime puntate. Prima di frequentare il veneto, Sabrina aveva intrapreso una frequentazione con Fabio.

Chi è Sabrina, la dama del trono over di Uomini e Donne

Ancora non sono noti molti dettagli sulla vita privata di Sabrina, ciò che sappiamo deriva da ciò che la Dama stessa ha detto sul suo conto nel corso delle puntate di Uomini e Donne. Ha 54 anni, lavora nel settore immobiliare e si è iscritta al programma per cercare la sua anima gemella. Un obiettivo, almeno per il momento, ben lontano dal raggiungimento: nonostante diverse delusioni amorose, infatti, la Dama si è sempre mostrata sicura di sé e disposta a continuare il percorso per trovare l'amore.

Sabrina e Gabriele durante un ballo a Uomini e Donne

Il percorso di Sabrina a Uomini e Donne

Sabrina è giunta a Uomini e Donne per conoscere uno dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over: Silvio. La loro conoscenza, però, dopo qualche settimana si interruppe. Dopo l'esperienza deludente, la donna iniziò a conoscere Francesco; i due dichiararono di aver raggiunto un'ottima intesa anche dal punto di vista fisico ma, capendo di non essersi innamorata, Sabrina preferì chiudere anche in quell'occasione. Stessa sorte anche per le sue frequentazioni con Massimo e Tino, interrotte a causa dello scarso coinvolgimento emotivo da parte dell'emiliana.

Prima di quella attuale, l'ultima frequentazione è stata quella Fabio ma, purtroppo, anche questa non ha avuto un lieto fine: il Cavaliere decise di chiudere e dopo averci ripensato, attaccato da tutto lo studio sul suo scarso interesse, scelse di lasciare il programma lasciando Sabrina in una valle di lacrime. Al momento, sta conoscendo Gabriele e ha dichiarato di non essere interessata a nessuno oltre che a lui. Decisione non condivisa dall'uomo, che ha detto di non volersi ancora precludere la conoscenza di altre donne.