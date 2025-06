Angelo Perla svela perché lasciò il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne: “C’era lei”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Tra i pretendenti di Tina Cipollari nell'ultima stagione di Uomini e Donne c'è stato anche Angelo Perla, ristoratore 50enne che dopo una breve frequentazione con la tronista, ha deciso di abbandonare il programma. L'ex corteggiatore con un video su TikTok ha fatto chiarezza sul reale motivo per il quale lasciò il dating show: disse che era alla ricerca dell'amore e che non l'aveva trovato davanti alle telecamere, ma in realtà aveva una compagna che lo attendeva a casa.

Angelo Perla fa chiarezza sull'addio a Uomini e Donne

Angelo Perla con un video su Tik Tok ha fatto chiarezza sul reale motivo per il quale lasciò il trono di Tina Cipollari. "Molti mi chiedono perché ho abbandonato il trono di Tina. Una ragione è lui", ha scritto mostrando la foto di un cane. Poi ha aggiunto: "Una è lei. Noi". A corredo del testo, una foto insieme alla compagna.

Stando ai commenti rilasciati agli utenti che lo seguono, Angelo Perla ha spiegato che "nelle coppie a volte si fanno errori": "La nostra relazione nasce molto prima di Tina e aveva avuto uno stop per alcuni nostri errori. Siamo riusciti a perdonarci e a ricostruire". Si presentò nel programma per conoscere Tina Cipollari "perché incuriosito da una donna forte e piena di carattere". La donna di cui si è innamorato non fa parte del parterre femminile del Trono Over: "Lei è vita vera", ha scritto.

La lettera di Angelo Perla per Tina Cipollari

Angelo Perla annunciò la sua decisione di lasciare Uomini e Donne con una lettera indirizzata a Tina Cipollari. Nella puntata dello scorso 3 marzo la lesse davanti a tutti: "Ho iniziato questo percorso con il cuore sigillato, negli ultimi 2 anni ho capito quanto l'amore può far male. Sentendo il tuo appello ho pensato di vivere una nuova situazione con leggerezza, a cui non sono abitato. Ma non ne sono capace. Ho confuso leggerezza con superficialità. Vivo con difficoltà di dover ostentare ciò che con gli anni ho raggiunto. Sono consapevole di essere fortunato. Voglio amare, cerco l'amore vero. E purtroppo non l'ho trovato in te". Spiegò di non aver capito se il trono di Tina Cipollari fosse un gioco o meno, così decise di lasciare il programma.